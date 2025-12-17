ЧАТ ИГРЫ
Painkiller 21.10.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Кооператив
5.8 172 оценки

Неудачный перезапуск Painkiller получил новые арены и оружие

butcher69 butcher69

Перезапуск культового шутера Painkiller обзавёлся первым крупным обновлением под названием Metal as Hell. Студия Anshar Studios выпустила патч на всех платформах, сделав упор на расширение контента и улучшение удобства игры.

Бесплатная часть обновления добавляет два новых метательных предмета. «Демоническая кровь» позволяет воровать здоровье у врагов, а «Святая сфера-турель» автоматически атакует противников, помогая контролировать арену. Существенно расширен режим Rogue Angel: в нём появились десять новых арен и дополнительный босс, что заметно увеличивает реиграбельность.

Не обошлось и без технических правок. В игре появился индикатор прогресса воскрешения союзников, активация микрофона по кнопке, переработанный баланс оружия и новые параметры настройки интерфейса. Параллельно вышло платное косметическое DLC с обликами персонажей и скинами оружия — владельцы сезонного пропуска получают его без доплат.

Юрий Пенкин

Как мёртвому припарка

Egik81

Доктор я жить буду. Будете но разве это жизнь....

shooltz777

я как из старых игроков так вообще разочарован что капец ,загубили серию на фиг

sa1958

Вряд ли поможет.

FumblingLysanias

Зато скажут - "Мы пытались"...

FumblingLysanias
увеличивает реиграбельность -

Смешно!

ViksOne

Я сюжетку прошёл и забил, арены не прут

Punisher1

Зачем там онлайн мëрт