Неудачный перезапуск Painkiller получил новые арены и оружие

Перезапуск культового шутера Painkiller обзавёлся первым крупным обновлением под названием Metal as Hell. Студия Anshar Studios выпустила патч на всех платформах, сделав упор на расширение контента и улучшение удобства игры.

Бесплатная часть обновления добавляет два новых метательных предмета. «Демоническая кровь» позволяет воровать здоровье у врагов, а «Святая сфера-турель» автоматически атакует противников, помогая контролировать арену. Существенно расширен режим Rogue Angel: в нём появились десять новых арен и дополнительный босс, что заметно увеличивает реиграбельность.

Не обошлось и без технических правок. В игре появился индикатор прогресса воскрешения союзников, активация микрофона по кнопке, переработанный баланс оружия и новые параметры настройки интерфейса. Параллельно вышло платное косметическое DLC с обликами персонажей и скинами оружия — владельцы сезонного пропуска получают его без доплат.