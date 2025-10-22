"В этой игре нет души": новый Painkiller не покорил Steam

Вчера состоялся релиз Painkiller, перезапуска популярной в прошлом серии польских шутеров от первого лица. Как оказолось новый Painkiller не вызвал никакого ажиотажа в Steam. По данным SteamDB, количество одновременных игроков составило всего 871 человек, хотя стоит отметить, что это лучший показатель в истории студии Anshar.

Те ПК-геймеры, кто все же решил присоединиться к игре, оказались совсем не в восторге от проекта. В сервисе Steam перезапуск получил положительные отзывы только в 55% случаев, что классифицируется как «смешанный» прием. В свою очередь, на PS5 игра была принята гораздо более тепло: в PlayStation Store она получила среднюю оценку 4,43/5 звезд.

Если же говорить о Steam, то игроки гораздо более критичны, поскольку помнят предыдущие части серии. Во многих негативных отзывах звучат обвинения в том, что новый Painkiller не имеет ничего общего с этой серией. Кроме того, сильно критикуется очень скудный контент.

Оригинальные игры из серии Painkiller входят в число моих любимых шутеров всех времен. Эта игра определенно не является Painkiller. Похоже, что разработчики просто скопировали Vermintide, добавили к ней скин «Painkiller», а затем создали худшую игру. Оружие кажется слабым, даже культовый пистолет с кольями. Все движется в два раза быстрее, чем должно, а на экране появляется так много противников, которые иногда имеют очень похожие цвета, что очень быстро все превращается в хаотичную мешанину.



Вдобавок ко всему, сценарий просто постыден. Почему в игре, которая должна иметь такой серьезный тон, буквально каждая вторая строчка диалога — неудачная шутка?



В отличие от оригинальных игр, эта, по иронии судьбы, лишена души. Как человек, который был чрезвычайно взволнован новинкой в этой серии, я очень разочарован, до такой степени, что, вероятно, не буду поддерживать этого разработчика в каких-либо будущих проектах, которые он выпустит.

Это хорошая игра, но в ней не так много контента. Она больше похожа на демо-версию или игру на ранней стадии разработки. В ней не хватает слишком многих элементов. Не покупайте ее, пока не добавят бесплатный контент.

Все в этой игре кажется таким дешевым, игровой процесс не доставляет никакого удовольствия. Говорят, что можно играть в одиночку, но игра навязывает вам ботов, что является худшим решением, которое можно принять в 2025 году. И, прежде всего, это не Painkiller, это позор называть таким именем этот ужасный продукт. Не покупайте это, не играйте в это.