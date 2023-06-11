Симулятор жизни на острове с динозаврами Paleo Pines получил дату выхода в новом трейлере ©

Paleo Pines, симулятор жизни с динозаврами с привкусом Animal Crossing и Harvest Moon, получил дату выхода - 26 сентября 2023 года.

Игра выйдет на PC, PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One и Nintendo Switch в конце этого года, приготовьтесь подружиться с новыми доисторическими друзьями и сосуществовать в красочном мире, который является практически противоположностью Парка Юрского периода.

Помимо игривой эстетики, ваше приключение начинается с того, что вы и ваш спутник Лаки отправляетесь на тропический остров. Оказавшись там, вы познакомитесь с очаровательными жителями архипелага и построите процветающее ранчо - заповедник динозавров. Когда стадо паразауролофув пропадет, вам и Лаки предстоит найти их, вернуть и познакомить с новым домом, созданным своими руками, наполненным урожаем, цветами и другими предметами, которые дополнят их пребывание в нем.

По аналогии с Animal Crossing: New Horizons, остров Paleo Pines также полон причудливых местных жителей, которые могут предложить вам работу и задания, помочь на вашей земле и поделиться своими историями и связями с самим островом. Чем больше вы будете исследовать, тем больше людей вы откроете для себя, и, в свою очередь, тем больше вы узнаете о своем новом доме и о существах и животных, которые вас ждут.