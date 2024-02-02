Nintendo запретила моддеру добавлять покемонов в Palworld, за это он добавил в игру босса-антагониста из Nintendo

После выхода Palworld для игры сразу же стали появляться модификации по замене покемонов на их оригинальные модели. В числе тех, кто хотел сделать бесплатную модификацию для игроков был и Toasted Shoes, который продемонстрировал мод в соцсетях для своих подписчиков, после чего незамедлительно получил предупреждение от Nintendo, которая стала угрожать ему судом в случае выпуска модификации.
Тогда Toasted Shoes нашел выход из ситуации - он изменил идею своей модификации, с иронией заменив покемонов на настоящих животных, с которых очевидно черпала вдохновение и сама Nintendo при создании покемонов. Моддер уже добавил в игру желтую крысу, рыжую лису, пушистого барана и других животных, назвав модификацию "Карманные существа с юридическим статусом".
Про компанию Nintendo моддер тоже не забыл: он добавил пародию на босса Nintendo в свою модификацию в виде Сола Гудмана, который призывает из банки огромное письмо с законом об авторском праве (DMCA).
И опять и опять и опять. Ну угрожают тебе, ну откажись ты публично, а сам зайди на playground и молча выложи модификацию. Все, твой труд не пропал и претензий нет.
Непонятно, чем угрожать, он же не продаёт мод.
он делает мод для платной игры.
Чтобы проучить нинтендо, сделал мод с реальными животными. Л - логика