на главную
об игре
Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.4 575 оценок

Nintendo запретила моддеру добавлять покемонов в Palworld, за это он добавил в игру босса-антагониста из Nintendo

AceTheKing
Новости

После выхода Palworld для игры сразу же стали появляться модификации по замене покемонов на их оригинальные модели. В числе тех, кто хотел сделать бесплатную модификацию для игроков был и Toasted Shoes, который продемонстрировал мод в соцсетях для своих подписчиков, после чего незамедлительно получил предупреждение от Nintendo, которая стала угрожать ему судом в случае выпуска модификации.

Тогда Toasted Shoes нашел выход из ситуации - он изменил идею своей модификации, с иронией заменив покемонов на настоящих животных, с которых очевидно черпала вдохновение и сама Nintendo при создании покемонов. Моддер уже добавил в игру желтую крысу, рыжую лису, пушистого барана и других животных, назвав модификацию "Карманные существа с юридическим статусом".

Про компанию Nintendo моддер тоже не забыл: он добавил пародию на босса Nintendo в свою модификацию в виде Сола Гудмана, который призывает из банки огромное письмо с законом об авторском праве (DMCA).

15
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Папел

И опять и опять и опять. Ну угрожают тебе, ну откажись ты публично, а сам зайди на playground и молча выложи модификацию. Все, твой труд не пропал и претензий нет.

2
berenyorel

Непонятно, чем угрожать, он же не продаёт мод.

1
Stylusss

он делает мод для платной игры.

2
Vinzed

Чтобы проучить нинтендо, сделал мод с реальными животными. Л - логика

0