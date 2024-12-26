Palworld отмечает Рождество праздничными костюмами для Палов

В мире Palworld Рождество наступает ярко и с сюрпризами. Разработчики из Pocketpair представили шесть бесплатных праздничных костюмов для палов, добавив игре зимнюю атмосферу и порадовав сообщество милыми обновлениями.

Среди новых скинов можно выделить два наряда для Чилле — голубой и розовый, праздничную шляпу и очки для Депрессо, а также белоснежный скин для Шэдоубрейка, который эффектно контрастирует с его привычной черной расцветкой.

В дополнение к костюмам разработчики выпустили анимационный рождественский ролик и трейлер, демонстрирующий новые образы. Чтобы получить праздничные скины, достаточно войти в игру после установки масштабного обновления Feybreak, вышедшего несколько дней назад.

Важно помнить: для использования скинов у вас должны быть соответствующие Палы!