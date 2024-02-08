Президент Nintendo прокомментировал ситуацию с Palworld

Несмотря на то, что количество игроков в Palworld уже не так велико, как было несколько недель назад, она все еще занимает важное место в мире игр. Игра от разработчика Pocketpair, начиная с ее геймплейных элементов и заканчивая тем, откуда она черпала вдохновение, продолжает оставаться главной темой для разговоров. Настолько, что о Palworld теперь напрямую спрашивают президента Nintendo Сюнтаро Фурукаву.
Во время недавнего обсуждения доходов Фурукаву спросили о Palworld и обвинениях в том, что она взяла объекты и дизайн непосредственно у Pokemon. Хотя Фурукава не назвал игру по имени, он сказал, что, Nintendo "примет соответствующие меры против тех, кто нарушает наши права на интеллектуальную собственность".
Ответ Фурукавы совпадает с тем, что компания Pokemon Company говорила о любой игре, которая может попытаться использовать IP Pokemon.
С момента выхода в ранний доступ 19 января Palworld стала второй самой играемой игрой в Steam за все время, самой играемой игрой от третьего лица Xbox Game Pass и была продана тиражом более 12 миллионов копий в Steam.
Ну, а что он мог ответить? Если есть нарушения интеллектуальной собственности, которые к тому же используются в коммерческих целях, то они могли бы что-то предпринять и уже предприняли бы. Просто рядовой ответ
само смешное что они угрожают сми в японии...
Если Нинтендо найдёт, к чему придраться, она придерётся. Тут пока не нашла.
Анекдот конечно, нинтендо маринует за пазухой свой эксклюзив и это логично, но раз на ПК не чего подобного не выходит не мудрено что рано или поздно найдется кучка энтузиастов которые займут эту нишу и отхватят жирный кусок пирога.
Нинтендо тучи сгущает, но дождя не ожидается. (народная мудрость)