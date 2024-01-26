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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.2 328 оценок

СТРИМ: Ищем причины рекордного онлайна в Palworld

PlayGround.ru
Новости

Ненадолго покинем земли Азерота, чтобы погрузиться в мир Палов. Нет, это не мир, в который попадают паладины по методу исэкая (но никто не исключает наличие такого лора), а внезапно выстрелившая игра Palworld. Красочный выживач с “не покемонами”, который обновляет рекорды по числу проданных копий и онлайну чуть ли не каждый день. Давайте поглядим, что там так цепляет людей.

*плеер с трансляцией появится после ее начала*

Игра хоть и находится в раннем доступе, но даже текущего контентного наполнения хватает миллионам игроков для развлечения, и компании Nintendo для громких обвинений в адрес разработчиков. Palworld, действительно, один из немногих примеров игра от небольших команд разработчиков, которые на равных борются с ААА-проектами от именитых студий. Но такая популярность не может и не поднимать вопросов о самой игре, и том, что такое невероятное она всем предлагает. Если еще не играли — приходите, постараемся все рассказать и показать. Ну а если мы уже Пал-мастер, то советы и мнение в чате будут полезны и стримерам и зрителям.

Искать смысл существования в мире “покемонов” с огнестрелами будут GRAF_RAGE и 4efy. Присоединяйтесь к нам сегодня на платформах YouTube, Twitch и VK Play live — стартуем в 18:00 по мск!

-7
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
CAT987g

Просто людям надоела мрачная хрень...

1
Alex40001

колекция возможность пострелять выживастик работорговля веселый дизайн.... так и конан должен был взлететь но не случилось...

0
Sidiusz

В конане были милые зверюшки?

0
Alex40001 Sidiusz

ну да там какая ни будь танцовщица ну или камнежоры

1
ДолойГетероориентация

Причина возможно в том, что Нинтендо игры выпускает на приставке своей, а на ПК нет. Многим на ПК хочется играть в игры про покемонов.

0
Zolq

а причин нет, просто люди деградировали, вместе с игростроем

-7
Дмитрий Rublev

Ну есть такое!))

-2