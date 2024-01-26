СТРИМ: Ищем причины рекордного онлайна в Palworld

Ненадолго покинем земли Азерота, чтобы погрузиться в мир Палов. Нет, это не мир, в который попадают паладины по методу исэкая (но никто не исключает наличие такого лора), а внезапно выстрелившая игра Palworld. Красочный выживач с “не покемонами”, который обновляет рекорды по числу проданных копий и онлайну чуть ли не каждый день. Давайте поглядим, что там так цепляет людей.
*плеер с трансляцией появится после ее начала*
Игра хоть и находится в раннем доступе, но даже текущего контентного наполнения хватает миллионам игроков для развлечения, и компании Nintendo для громких обвинений в адрес разработчиков. Palworld, действительно, один из немногих примеров игра от небольших команд разработчиков, которые на равных борются с ААА-проектами от именитых студий. Но такая популярность не может и не поднимать вопросов о самой игре, и том, что такое невероятное она всем предлагает. Если еще не играли — приходите, постараемся все рассказать и показать. Ну а если мы уже Пал-мастер, то советы и мнение в чате будут полезны и стримерам и зрителям.
Искать смысл существования в мире “покемонов” с огнестрелами будут GRAF_RAGE и 4efy. Присоединяйтесь к нам сегодня на платформах YouTube, Twitch и VK Play live — стартуем в 18:00 по мск!
Просто людям надоела мрачная хрень...
колекция возможность пострелять выживастик работорговля веселый дизайн.... так и конан должен был взлететь но не случилось...
В конане были милые зверюшки?
ну да там какая ни будь танцовщица ну или камнежоры
Причина возможно в том, что Нинтендо игры выпускает на приставке своей, а на ПК нет. Многим на ПК хочется играть в игры про покемонов.
а причин нет, просто люди деградировали, вместе с игростроем
Ну есть такое!))