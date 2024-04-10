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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.4 1 098 оценок

Уникальная тактика от энтузиаста позволяет убить самого сложного босса в Palworld всего за 30 секунд

Gutsz
Новости

Для одной из самых громких игр 2024 года Palworld на днях было выпущено крупнейшее обновление. Разработчики игры улучшили некоторые механики строительства, сбалансировали элементы выживания и исправили множество известных ошибок. Самым же главным нововведением патча стал первый рейдовый босс, который имеет 294 000 очков здоровья и предназначен для прохождения несколькими игроками. Всего через несколько дней после появления этого противника нашелся энтузиаст, одолевший босса в одиночку всего за 30 секунд.

Самым быстрым прохождением рейдового босса в Palworld отметился пользователь под ником notqp. Для этого ему потребовалось всего лишь огромное количество самых мощных Палов - призываемых существ в игре. По задумке разработчиков игры битва с рейдовым боссом занимает около 10 минут, однако notqp смог одолеть его за 30 секунд. С этим достижением ему помогли около сотни призванных Джетрагонов. Из-за большого количества существ и обилия спецэффектов во время боя производительность игры упала до 15 FPS, однако тактика оказалась очень эффективной против босса.

Игроки в социальных сетях поздравили энтузиаста с быстрой победой над боссом. Однако далеко не всем понравилась его тактика. Некоторые пользователи посчитали его метод нечестным и призвали разработчиков Palworld улучшить баланс, чтобы сделать сражение честным.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
AndrewSolt

Ага, вот только у босса есть 3 версии и чел на видео убивал самую слабую, которую в целом не то чтобы сильно сложно в соло убить игроку среднего уровня, который уже более менее собрал хоть каких-то боевых палов и прокачал их.
P.S. Покопался чутка на ютубе и нашел видео от русскоязычного чела, который сносит эту же версию босса быстрее)

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