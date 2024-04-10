Уникальная тактика от энтузиаста позволяет убить самого сложного босса в Palworld всего за 30 секунд

Для одной из самых громких игр 2024 года Palworld на днях было выпущено крупнейшее обновление. Разработчики игры улучшили некоторые механики строительства, сбалансировали элементы выживания и исправили множество известных ошибок. Самым же главным нововведением патча стал первый рейдовый босс, который имеет 294 000 очков здоровья и предназначен для прохождения несколькими игроками. Всего через несколько дней после появления этого противника нашелся энтузиаст, одолевший босса в одиночку всего за 30 секунд.
Самым быстрым прохождением рейдового босса в Palworld отметился пользователь под ником notqp. Для этого ему потребовалось всего лишь огромное количество самых мощных Палов - призываемых существ в игре. По задумке разработчиков игры битва с рейдовым боссом занимает около 10 минут, однако notqp смог одолеть его за 30 секунд. С этим достижением ему помогли около сотни призванных Джетрагонов. Из-за большого количества существ и обилия спецэффектов во время боя производительность игры упала до 15 FPS, однако тактика оказалась очень эффективной против босса.
Игроки в социальных сетях поздравили энтузиаста с быстрой победой над боссом. Однако далеко не всем понравилась его тактика. Некоторые пользователи посчитали его метод нечестным и призвали разработчиков Palworld улучшить баланс, чтобы сделать сражение честным.
Ага, вот только у босса есть 3 версии и чел на видео убивал самую слабую, которую в целом не то чтобы сильно сложно в соло убить игроку среднего уровня, который уже более менее собрал хоть каких-то боевых палов и прокачал их.
P.S. Покопался чутка на ютубе и нашел видео от русскоязычного чела, который сносит эту же версию босса быстрее)