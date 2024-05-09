Spin Rhythm XD заглянет на консоли PlayStation в начале июля

Если вы любите испытывать себя и не пугаетесь сложных заданий, то эта ритм-игра для вас. Погрузитесь в мир, где музыка и ритм определяют всё. Покажите свои навыки и способности, играя под зажигательные электронные треки и выбирая разный уровень сложности. Сражайтесь с другими игроками в режиме онлайн, набирая максимальное количество очков, и становитесь лучшим из лучших, поднимаясь по рейтингу и устанавливая новые рекорды.

В игре вас ждут 60 уникальных мелодий, специально созданных для этого проекта, но это не предел. Вы можете использовать встроенный редактор, чтобы делать свои собственные уровни на основе любимых песен из вашего плейлиста.