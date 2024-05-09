Spin Rhythm XD заглянет на консоли PlayStation в начале июля

Spin Rhythm XD от разработчика Super Spin Digital - это ритм-игра, в которой игрокам предстоит подбирать ритмы под соответствующие подсказки кнопок, и в ближайшем будущем она появится на платформах PlayStation.
Spin Rythm XD была выпущена на ПК, и отзывы о ней были весьма положительными - в Steam она получила суммарный рейтинг "Очень положительно". В игре есть множество лицензированных саундтреков на выбор, а также возможность подключить диджейское оборудование MIDI, если традиционные контроллеры вам не по зубам.
Стоит также отметить, что Spin Rythm выйдет для платформ PSVR (PSVR2 и PSVR) в дополнение к базовым релизам PS5 и PS4, так что и этого стоит ожидать. Выход игры запланирован на 9 июля 2024 года.