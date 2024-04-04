Palworld получает массированное обновление, которое приносит первого рейдового босса и добавляет новые механики

Несмотря на значительную потерю своей основной аудитории, выживший Palworld сохраняет интерес ещё десятков тысяч геймеров по всему миру. Они будут весьма рады услышать, что их любимый проект получает долгожданное масштабное обновление с целым рядом нововведений. Разработчики из студии Pocketpair добавляют в игру дополнительные механики для взаимодействия с Палами, новые предметы и первого рейдового босса.
Игра всё ещё находится в раннем доступе, но с этим патчем стала на шаг ближе к релизной версии проекта. Palworld была обновлена до версии 0.2.0.6, где игрокам открывается доступ к первому рейду и уникальному боссу — Беллануар. Как отмечают авторы проекта, это чрезвычайно сильный противник, для победы над которым необходима особая тактика и слаженная командная работа нескольких игроков, а также их Палов.
Вместе с этим в игру было добавлено "Учебное пособие", что должно позволить игрокам начислять очки опыта своим питомцам. В Palworld были добавлены дополнительные предметы для улучшения взаимодействия и управлениями Палами.
Примечания к патчу:
- Введен первый рейдовый босс. Вы можете призвать босса рейда, используя плиты на новом алтаре призыва. Призванные с помощью плит боссы рейда очень сильны и не могут быть захвачены.
- Добавлены новые предметы "Учебное пособие". Эти пособия позволяют давать очки опыта приятелям.
- Добавлен новый предмет "Древнее техническое руководство". Это руководство дает очки древних технологий и может быть случайно найдено в сундуках в подземелье.
- Добавлены новые предметы "Лекарства восстановления". При использовании этих лекарств ваше HP будет медленно восстанавливаться с течением времени.
- Добавлен новый предмет "Грозовая туча". При использовании этот предмет мгновенно переместит вас на ближайшую базу.
- Добавлен новый предмет "Очки способностей". При использовании этого предмета вы можете видеть статистику Пэла.
- Добавлены новые предметы, повышающие статы: "Power Fruit, Life Fruit, Stout Fruit". Эти предметы повышают статы Пэла при использовании.
- Добавлена новая пассивка "Удар милосердия". Палы с этой пассивкой не могут снизить HP противника ниже 1 при атаке.
- Добавлен новый предмет "Кольцо милосердия". Надев это кольцо, вы не сможете снижать HP противника ниже 1 при атаке.
- Добавлена новая броня "Multiclimate Undershirt". Защитите себя и от жары, и от холода, используя всего один слот!
- Добавлено новое здание "Электрический инкубатор яиц". Этот инкубатор потребляет электричество, чтобы автоматически регулировать температуру, оптимальную для каждого яйца.
- Добавлено новое здание "Место добычи руды". Это место добычи позволяет добывать руду, не выходя из базы!
- Кельпси теперь может производить жидкость для питомцев на ранчо
- Думуд теперь может производить высококачественное масло для палов на ранчо
- Теперь вы можете проверить время действия умений партнера для всех ваших друзей на главном экране
- Статистика снаряжения и предметов теперь отображается на экране технологий, даже если вы не разблокировали их сначала
Кроме этого, Pocketpair переработал баланс некоторых существ и исправила десятки известных ошибок. Фиксы затрагивают обычные баги игры, а также улучшают сетевое соединение и безопасность серверов.
Получается уже не столь важно где строиться, нормальное улучшение на случай если захочется вернуться)