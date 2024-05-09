Stellar Blade стала главным выбором игроков в апреле

Увлекательный экшен Stellar Blade от корейской студии Shift Up с красивыми женскими персонажами вышел в конце прошлого месяца. Проект моментально покорил сердца многих геймеров, не только благодаря откровенным костюмам, но и из-за глубокой боевой системы и интересного сюжета. Экшен заслуженно получил высокие продажи и отличные оценки на старте. А теперь успех Stellar Blade был закреплен выбором игроков в апреле.
Каждый месяц игровое подразделение PlayStation проводит опрос среди своих пользователей о лучших релизах. Так, в марте главной игрой стала Dragon's Dogma 2, несмотря на некоторые проблемы с производительностью. В апреле выбор геймеров стал еще более очевидным. Большинство пользователей проголосовали за Stellar Blade.
Теперь можно считать, что корейский экшен получил свою первую награду. Stellar Blade удостоилась звания "Выбор игроков" за апрель 2024 года. Этот титул вряд ли можно сравнить с итогами года, но хочется верить, что это лишь первая награда среди многих других.
Напомним, ранее энтузиасты поделились своими наблюдениями о модели груди главной героини и рассказали о нецензурных версиях нарядов.
Игра не сколько про качество, сколько про протест игроков – против ситуации в индустрии с инклюзивностью, и навязыванием чужих вкусов и взглядов общественности в целом. Надеюсь, это только начало, и псевдо- толерантность начнёт трещать по швам.
Согласен, это одна из весомых причин почему я это купил
Хоть кто-то это понимает, а это самое главное относительно данной игры. А то сложилось впечатление по многим комментариям на этом сайте к этой игре, что здесь больше половины писак - это любители как раз-таки толерантного видения от западных деятелей, или просто ненавистники красивых женских персонажей. Ну пусть и дальше эти жалкие создания играют за Эбби, важно то, что эта игра успешно продаётся именно на Западе и оттуда получает высокие оценки.
Понимаю выбор игроков, сложно скипнуть такой огромный бесцеллер, но я смог.
Титьки! Попки!
для приставки игра бомбическая ) игра супер игаю в неё радуюсь) посмотрим порт на пк когда будет )))) как она там себя покажет!
И за титул игры года поборется, правда конкуренты тоже серьезные Финалка 7, Хеллдайвейрс и возможно SW Outlaws и длс к Элденринг, Тень Эрдтри (хотя можно ли длс считать полноценной игрой).