Авторы параноидального хоррора Paranoid показали много нового геймплея и раскрыли дату релиза

Авторы хоррора приглашают нас совершить страшную ночную прогулку по городу! В сегодняшнем материале представлена часть города, в котором живет главный герой, а также его отчаянная попытка добраться до аптеки, чтобы приобрести лекарство, облегчающее симптомы шизофрении.
Главному герою, страдающему параноидальной шизофренией, предстоит принять непростое решение - остаться ли дома без лекарств и раскрыть темную тайну своего соседа. Или же ему стоит купить лекарство и встретиться со своей пропавшей сестрой, которая впервые за десять лет подала признаки жизни?
Игра Paranoid позволит игрокам самим определять ход истории Патрика. В зависимости от сделанного выбора игрок закроется в своей квартире со своими демонами или отправится в город, открывая для себя альтернативный ход событий. Игра может быть пройдена двумя способами, показывая, как простое решение остаться или покинуть квартиру оказывает глубокое влияние на судьбу главного героя.
Оба игровых пути одинаково значимы и богаты по содержанию.
Полная версия игры выйдет 15 декабря 2023 года на платформах Steam и GOG.
Последняя интересная игра этого года, больше уже ничего не будет.
Вышел ночью в ларек, за хлебушком.
Сойдёт!