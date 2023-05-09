Park Beyond 16.06.2023
7 15 оценок

Стартовало бета-тестирование симулятора парка развлечений Park Beyond

©
monk70
Новости

Красочный симулятор парка развлечений Park Beyond входит в бета-версию: Limbic Entertainment и Bandai Namco отмечают начало фазы закрытого бета-тестирования, добавляя видео со множеством неопубликованных игровых сцен.

Видео показывает нам, из чего сделан глубокий редактор духовного наследника Theme Park. Инструменты управления, интегрированные в игру, позволят любителям жанра создавать аттракционы в парке развлечений своей мечты и управлять каждым аспектом своего виртуального парка развлечений.

Участники этапа закрытого бета-тестирования Park Beyond смогут сделать свои первые шаги в симуляторе парка развлечений Limbic, сыграв первые две миссии основной кампании и получив возможность получить доступ к большому количеству инструментов редактора, чтобы насладиться режимом песочницы.

Кроме того, в бета-версии можно будет взаимодействовать с посетителями и персоналом, чтобы понять, какие потребности могут быть удовлетворены, чтобы затем решить, какие магазины открывать, где размещать самые популярные аттракционы и какие стратегии использовать для максимизации прибыли. Фаза бета-тестирования начинается на ПК сегодня, во вторник, 9 мая, и заканчивается в пятницу, 19 мая.

Запуск Park Beyond запланирован на 16 июня на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

ПК Трейлеры
0
2
Последние посты по игре Park Beyond
Геймплейный трейлер симулятора парка развлечений Park Beyond
Геймплейный трейлер симулятора парка развлечений Park Beyond
Новый дневник разработчиков симулятора парка развлечений Park Beyond посвятили музыке
Новый дневник разработчиков симулятора парка развлечений Park Beyond посвятили музыке
Симулятор парка развлечений Park Beyond обзавёлся новым трейлером и датой релиза
Симулятор парка развлечений Park Beyond обзавёлся новым трейлером и датой релиза
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Faradaiz

Прикольное, в такое я бы позалипал

0
Случайный Игрок

Кажись лучше планет коастер уже ничего нельзя сделать. Снова изобретают колесо)

0