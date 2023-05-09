Стартовало бета-тестирование симулятора парка развлечений Park Beyond ©

Красочный симулятор парка развлечений Park Beyond входит в бета-версию: Limbic Entertainment и Bandai Namco отмечают начало фазы закрытого бета-тестирования, добавляя видео со множеством неопубликованных игровых сцен.

Видео показывает нам, из чего сделан глубокий редактор духовного наследника Theme Park. Инструменты управления, интегрированные в игру, позволят любителям жанра создавать аттракционы в парке развлечений своей мечты и управлять каждым аспектом своего виртуального парка развлечений.

Участники этапа закрытого бета-тестирования Park Beyond смогут сделать свои первые шаги в симуляторе парка развлечений Limbic, сыграв первые две миссии основной кампании и получив возможность получить доступ к большому количеству инструментов редактора, чтобы насладиться режимом песочницы.

Кроме того, в бета-версии можно будет взаимодействовать с посетителями и персоналом, чтобы понять, какие потребности могут быть удовлетворены, чтобы затем решить, какие магазины открывать, где размещать самые популярные аттракционы и какие стратегии использовать для максимизации прибыли. Фаза бета-тестирования начинается на ПК сегодня, во вторник, 9 мая, и заканчивается в пятницу, 19 мая.

Запуск Park Beyond запланирован на 16 июня на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.