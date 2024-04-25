Для милых зверушек Party Animals вышло обновление 1.6.0.0

Обновление контента:

Новая миссия — «Черные паруса»: Немо, которому не удалось сбежать из лаборатории, был схвачен и доставлен на борт корабля, направлявшегося в загадочное место. Вместе с ним идет хаски по имени Макс, которого Немо, похоже, где-то видел раньше. По пути они сталкиваются с нападением группы пиратов.

Новая миссия — «Изгой»: транспортный корабль, ускользнув от преследования пиратов, все же, к сожалению, затонул. Волны принесли Немо на небольшой остров. Этот, казалось бы, пустынный маленький остров, похоже, хранит в себе большую тайну.

Новый игровой режим для лаборатории — SMASH: в этой совершенно новой раундовой игре игроки будут использовать 50 «лап», чтобы укрепить себя. Эти способности включают в себя: двойной прыжок, повышенную выносливость, повышенную устойчивость и многое другое.

Новый игровой режим для «Лаборатории» — «Черные паруса» (режим для двоих): вы снова на этом корабле, но на этот раз с другом.

Бесплатный «Master Pass»: начиная с 20:00 (тихоокеанское стандартное время) 25 апреля, в течение 21 дня, бесплатно для всех игроков. Игроки могут повышать уровень Master Pass, играя и выполняя ежедневные испытания Master, открывая новых персонажей, таких как скины на тему Панды, Красной Панды и Героя Кунг-фу. Во время мероприятия опыт, полученный за выполнение заданий героев по выходным, будет удвоен!

Обновление функций:

Quick Match теперь поддерживает совместную игру локальных игроков (как и в случае с пользовательскими играми, можно добавить до трех дополнительных локальных игроков, всего четыре игрока на одном устройстве).

Оптимизации:

Оптимизирована проблема, из-за которой некоторые игроки и ИИ могли двигаться раньше времени в начале игры.

В настройках игры добавлен переключатель, позволяющий контролировать, продолжает ли игра воспроизводить звук при работе в фоновом режиме, который включен по умолчанию.

Скорректировано влияние количества побед в раундах в режиме «Последний бой» и количества очков, заработанных в «Счете команд», на итоговый полученный опыт.

Исправление ошибок:

Исправлена ​​ошибка, из-за которой при наступлении на банановую кожуру в воздухе выносливость падала до нуля.