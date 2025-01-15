Веселый файтинг Party Animals выйдет на PlayStation 5

Издатель Source Technology и разработчик Recreate Games анонсировали версию Party Animals для PlayStation 5. Конкретная дата релиза пока не сообщается, но игра появится в PlayStation Store.

Party Animals дебютировала 20 сентября 2023 года на Xbox Series, Xbox One и PC (Steam и Microsoft Store). Также игра доступна через Game Pass.

Party Animals — это кооперативный браулер, где милые животные, такие как щенки, котята и утята, участвуют в хаотичных сражениях. Физический движок игры создаёт непредсказуемые и забавные столкновения, добавляя элемент случайности в каждую битву.

Игроков ждут различные режимы: от free-for-all до командных заданий, а также уникальные арены, где возможно всё, например, битва динозавра и акулы. Party Animals поддерживает локальный и сетевой мультиплеер.