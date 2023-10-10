Дата выхода расширения Path of Exile 3.23 назначена на начало декабря, презентация Path of Exile 2 - в следующем месяце ©

Следующее расширение Path of Exile выйдет в начале декабря. Первоначально разработчики планировали выпустить в конце ноября, но поскольку масштабы 3.23 весьма амбициозны, им потребовалось несколько дополнительных недель, чтобы завершить запланированное.

Декабрьский выпуск означает, что текущая Лига Предков будет продлена на несколько недель, поэтому в ноябре они планируют провести серию из трех внутриигровых событий, каждое из которых продлится около недели. Подробности раскроют через пару недель.

Что касается Path of Exile 2, следующая демонстрация будет представлена во время прямой трансляции анонса обновления 3.23 в конце ноября.