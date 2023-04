Owlcat Games проводят опрос по романтике в Pathfinder: Wrath of the Righteous ©

После выхода дополнения "Последние саркорианцы" и добавления в Pathfinder: Wrath of the Righteous говой романтической линии, Owlcat Games задались вопросом, насколько вам вообще нравятся романы в их игре, в том числе недавно добавленный Ульбриг.



Если вы хотите принять участие в опросе перейдете по ссылке, и поделитесь своим мнением. После нескольких стандартных вопросов о возрасте и играли ли вы в последнее DLC, вас попросят оценить романы по 10 бальной шкале с существующими персонажами, а также предложить тех персонажей, с которыми вы хотели завязать роман, но они не были доступны. В конце вас попросят рассказать что-нибудь еще о романах в Pathfinder: Wrath of the Righteous.

Pathfinder: Wrath of the Righteous доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch (через облако).