Owlcat Games проводят опрос по романтике в Pathfinder: Wrath of the Righteous

После выхода дополнения "Последние саркорианцы" и добавления в Pathfinder: Wrath of the Righteous говой романтической линии, Owlcat Games задались вопросом, насколько вам вообще нравятся романы в их игре, в том числе недавно добавленный Ульбриг.
Если вы хотите принять участие в опросе перейдете по ссылке, и поделитесь своим мнением. После нескольких стандартных вопросов о возрасте и играли ли вы в последнее DLC, вас попросят оценить романы по 10 бальной шкале с существующими персонажами, а также предложить тех персонажей, с которыми вы хотели завязать роман, но они не были доступны. В конце вас попросят рассказать что-нибудь еще о романах в Pathfinder: Wrath of the Righteous.
Pathfinder: Wrath of the Righteous доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch (через облако).
Не знаю как насчёт романов,но сами перонажи,квесты в игре просто бомба.До этого играл в Pillars of Eternity - вообще тоска лютая,а тут моё почтение..
разочарование пассий в выборах гг, расставания дико порадовали. В плане вариативности у игры проблем точно нет
Конечно же хотелось бы полноценного романа с Ноктикулой без привязки к мифику и связанного с ним личным квестом. И чтоб в группу можно было брать. На всех остальных как то вообще фиолетово.