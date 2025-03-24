Продажи Payday 2 составили 55 миллионов копий

До краха франшизы с третьей частью Payday наслаждалась своим пиком со второй частью, которая была названа одной из лучших кооперативных игр. Благодаря отличному опыту перестрелок, различным стилям игры и возможности повторного прохождения, Payday 2 за эти годы приобрела огромную культовую популярность.

Её успех сотворил чудеса для Overkill Studios, дочерней компании Starbreeze Studios. На сегодняшний день было продано колоссальное количество копий игры — 50 миллионов. Эта информация стала известна из описания профиля Бо Андерссона на LinkedIn. Он бывший генеральный директор Starbreeze Studio и был исполнительным продюсером Payday 2 в Overkill Studios.

Профиль Андерссона также показал, что транзакции DLC для игры составили более 200 миллионов долларов, что впечатляет.

По состоянию на январь 2023 года было продано 40 миллионов копий игры, то есть дополнительные 15 миллионов были проданы за последние два года. Это кажется вполне возможным, поскольку цена базовой игры была ниже 10 долларов в течение последних нескольких лет, а самая низкая зафиксированная цена составляла всего 0,99 доллара во время скидок.