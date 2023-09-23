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Payday 3 21.09.2023
6.8 164 оценки

AMD Radeon Software Adrenalin 23.9.3. Поддержка Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и PAYDAY 3

PastKNIGHT
Новости

Компания AMD выпустила обновление Radeon Software Adrenalin 23.9.3 (23.20.11.04) для Windows 11 и Windows 10. Специальная версия (non-WHQL) оптимизирована для игр Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и PAYDAY 3.

Новое в AMD Software: Adrenalin Edition 23.9.3 for Cyberpunk 2077 and PAYDAY 3

Поддержка новых игр

  • Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  • PAYDAY 3

Известные проблемы

В обновлении драйвера AMD Software: Adrenalin Edition были обнаружены следующие известные ошибки:

  • Оверлей производительности Performance Metrics Overlay может не отображать FPS (количество кадров в секунду) в различных играх.
  • Звук может периодически отставать от видео при записи с использованием AMD Software: Adrenalin Edition с кодеком AV1.
  • Дисплей может не достигать корректной яркости в определенных играх на некоторых дисплеях и телевизорах SAMSUNG FreeSync Premium Pro, когда включена локальная регулировка яркости (local dimming).

Поддерживаемые видеокарты

  • Radeon RX серии 7900/7600
  • Radeon RX серии 6900/6800/6700/6600/6500/6400
  • Radeon RX серии 5700/5600/5500/5300
  • Radeon VII
  • Radeon серии RX Vega
  • AMD Radeon Pro Duo
  • Radeon серии RX 500 / 500X
  • Radeon серии RX 400

Поддерживаемая графика для ноутбуков

  • AMD Radeon RX серии 6800M
  • AMD Radeon RX серии 6700M
  • AMD Radeon RX серии 6600M
  • AMD Radeon RX серии 6500M
  • AMD Radeon RX серии 6300M
  • AMD Radeon RX серии 5700M/5600M/5500M/5300M
  • AMD Radeon серии 600

Поддерживаемые процессоры со встроенной графикой

  • Процессоры AMD Ryzen с графикой Radeon
  • Процессоры AMD Ryzen PRO
  • Процессоры AMD Athlon с графикой Radeon
  • Процессоры AMD Athlon PRO
  • Мобильные процессоры AMD Ryzen с графикой Radeon
  • Мобильные процессоры AMD Ryzen PRO
  • Мобильные процессоры AMD Athlon
  • Мобильные процессоры AMD Athlon PRO

После установки драйвера, обязательно выполните перезагрузку системы. Если перезагрузка не начнется автоматически, то запустите ее принудительно, чтобы применить изменения в системе.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
inkomniak

Ну теперь амуде в три раза круче будет в киберпанке)))

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