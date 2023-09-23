AMD Radeon Software Adrenalin 23.9.3. Поддержка Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и PAYDAY 3

Компания AMD выпустила обновление Radeon Software Adrenalin 23.9.3 (23.20.11.04) для Windows 11 и Windows 10. Специальная версия (non-WHQL) оптимизирована для игр Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и PAYDAY 3.
Новое в AMD Software: Adrenalin Edition 23.9.3 for Cyberpunk 2077 and PAYDAY 3
Поддержка новых игр
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- PAYDAY 3
Известные проблемы
В обновлении драйвера AMD Software: Adrenalin Edition были обнаружены следующие известные ошибки:
- Оверлей производительности Performance Metrics Overlay может не отображать FPS (количество кадров в секунду) в различных играх.
- Звук может периодически отставать от видео при записи с использованием AMD Software: Adrenalin Edition с кодеком AV1.
- Дисплей может не достигать корректной яркости в определенных играх на некоторых дисплеях и телевизорах SAMSUNG FreeSync Premium Pro, когда включена локальная регулировка яркости (local dimming).
Поддерживаемые видеокарты
- Radeon RX серии 7900/7600
- Radeon RX серии 6900/6800/6700/6600/6500/6400
- Radeon RX серии 5700/5600/5500/5300
- Radeon VII
- Radeon серии RX Vega
- AMD Radeon Pro Duo
- Radeon серии RX 500 / 500X
- Radeon серии RX 400
Поддерживаемая графика для ноутбуков
- AMD Radeon RX серии 6800M
- AMD Radeon RX серии 6700M
- AMD Radeon RX серии 6600M
- AMD Radeon RX серии 6500M
- AMD Radeon RX серии 6300M
- AMD Radeon RX серии 5700M/5600M/5500M/5300M
- AMD Radeon серии 600
Поддерживаемые процессоры со встроенной графикой
- Процессоры AMD Ryzen с графикой Radeon
- Процессоры AMD Ryzen PRO
- Процессоры AMD Athlon с графикой Radeon
- Процессоры AMD Athlon PRO
- Мобильные процессоры AMD Ryzen с графикой Radeon
- Мобильные процессоры AMD Ryzen PRO
- Мобильные процессоры AMD Athlon
- Мобильные процессоры AMD Athlon PRO
После установки драйвера, обязательно выполните перезагрузку системы. Если перезагрузка не начнется автоматически, то запустите ее принудительно, чтобы применить изменения в системе.
Ну теперь амуде в три раза круче будет в киберпанке)))