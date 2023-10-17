Первый патч для Payday 3 задерживается из-за технических трудностей

Кооперативный шутер Payday 3 страдал от серьезных проблем с серверами и ошибками в игровом процессе при запуске. Разработчики из студии Starbreeze достаточно оперативно устранили неполадки на серверах, однако игроки по-прежнему ожидают исправлений и первого анонсированного патча. К сожалению, обновление сильно задерживается из-за трудностей в его разработке.
Изначально первое обновление для Payday 3 должно было быть выпущено еще две недели назад, в начале октября. Однако релиз патча перенесли, и когда его ждать до сих пор неизвестно. Представители Starbreeze Studios в своих официальных социальных сетях извинились перед игроками. Они признали задержку патча, но продолжают работать над ожидаемыми улучшениями в шутере.
Разработчики не стали вдаваться в подробности задержки обновления. Вероятно, это связано с техническими тонкостями Payday 3 на ПК и консолях. Как отмечают в Starbreeze, перед выпуском патча, команда хочет удостовериться в его правильной работе. Разработчики впредь обещают более осторожно сообщать о сроках выпуска обновлений, но они все равно будут регулярными.
Payday 3 доступна на PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X и ПК в Steam, где шутер успел потерять 90% активных игроков.
Задержите релиз игры на пару лет ещё, чтобы сделать норм игру.
Все накрылась игра....