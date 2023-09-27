Starbreeze рассматривает возможность автономного режима Payday 3 из-за проблем с сервером

Запуск Payday 3 в 2023 году пока не лучший из-за некоторых «непредвиденных» проблем, связанных с нарушенным процессом подбора игроков в игре. Игроки сообщают об огромном количестве сообщений об ошибках при попытке войти в Payday 3 и сыграть матч. Это относится даже к частным матчам, в которых одиночные игроки хотят принять участие в боевых действиях из-за отсутствия автономного режима, о чем многие просят, поскольку игра требует постоянный онлайн. Теперь ситуация может измениться, так как Starbreeze рассматривает возможность автономного режима Payday 3.
По правде говоря, многие игроки задаются вопросом, почему Payday 3 не выпустили с автономным режимом. Starbreeze выступила с заявлением по поводу плохого приема Payday 3. По словам Тобиаса Шегрена, генерального директора Starbreeze Entertainment, он заявил:
«Мы разочарованы проблемами, с которыми столкнулась наша база игроков во время выходных, но мы уверены в нашем основном продукте и качестве PAYDAY 3 – и во всех доступных показателях. Нам предстоит проделать большую кропотливую и последовательную работу, чтобы вернуть доверие сообщества, но мы будем усердно работать, чтобы сделать это».
Это заявление связано с недавним твитом Шегрена, когда он отвечал пользователю X (ранее известного как Twitter). По-видимому, мы можем ожидать, что в какой-то момент в Payday 3 появится «своего рода» офлайн-режим, поскольку Starbreeze работает над исправлением проблем с подбором игроков.
Андреас сообщил, что команда рассматривает возможность добавить своего рода автономный режим.
Судя по отзывам в стиме, там вообще кошмар с серверами.
Но уверен, не смотря на такой старт, у игры огромное будущее.