В новом геймплейном трейлере Payday 3 показали налет на галерею ©

Появилось новое официальное геймплейное видео PayDay 3, посвященное скрытному ограблению художественной галереи.

Ограбить галерею, на первый взгляд, гораздо проще. Налетчикам достаточно обезвредить пару охранников, обойти систему безопасности и вскрыть экспонаты. Затем — отступить с добычей. При желании игроки смогут действовать более агрессивно — просто начать перестрелку с охранниками или активировать сигнализацию

В PayDay 3 все зависит от игрока: он решает, как подойти к ограблению, пробираться ли тайком или идти с оружием наперевес, действовать в одиночку или взять с собой друзей. Выбор всегда есть и это может повысить реиграбельность будущего кооперативного шутера.

Релиз Payday 3 состоится 21 сентября 2023 года. Игра выйдет на PC и консолях нового поколения.