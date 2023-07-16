В новом геймплейном трейлере Payday 3 показали налет на галерею

Появилось новое официальное геймплейное видео PayDay 3, посвященное скрытному ограблению художественной галереи.
Ограбить галерею, на первый взгляд, гораздо проще. Налетчикам достаточно обезвредить пару охранников, обойти систему безопасности и вскрыть экспонаты. Затем — отступить с добычей. При желании игроки смогут действовать более агрессивно — просто начать перестрелку с охранниками или активировать сигнализацию
В PayDay 3 все зависит от игрока: он решает, как подойти к ограблению, пробираться ли тайком или идти с оружием наперевес, действовать в одиночку или взять с собой друзей. Выбор всегда есть и это может повысить реиграбельность будущего кооперативного шутера.
Релиз Payday 3 состоится 21 сентября 2023 года. Игра выйдет на PC и консолях нового поколения.
Хрень какая то...
А чего выглядит так убого? 2010г на дворе?
По моему у разрабов сейчас какой челлендж типа "Назад в 2000-ые"
Раньше было лучше и трава зеленее
Я ненавижу этот видеоплеер.
что это...
Да не хейтите вы их. Игрой ведь занимается молодая инди-студия, с мизерным бюджетом и малым количеством сотрудников))