Payday 3 21.09.2023
6.8 114 оценок

В новом геймплейном трейлере Payday 3 показали налет на галерею

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butcher69
Новости

Появилось новое официальное геймплейное видео PayDay 3, посвященное скрытному ограблению художественной галереи.

Ограбить галерею, на первый взгляд, гораздо проще. Налетчикам достаточно обезвредить пару охранников, обойти систему безопасности и вскрыть экспонаты. Затем — отступить с добычей. При желании игроки смогут действовать более агрессивно — просто начать перестрелку с охранниками или активировать сигнализацию

В PayDay 3 все зависит от игрока: он решает, как подойти к ограблению, пробираться ли тайком или идти с оружием наперевес, действовать в одиночку или взять с собой друзей. Выбор всегда есть и это может повысить реиграбельность будущего кооперативного шутера.

Релиз Payday 3 состоится 21 сентября 2023 года. Игра выйдет на PC и консолях нового поколения.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Truth85

Хрень какая то...

1
Riodjio

А чего выглядит так убого? 2010г на дворе?

1
Jarvis666

По моему у разрабов сейчас какой челлендж типа "Назад в 2000-ые"

0
Mia_777 Jarvis666

Раньше было лучше и трава зеленее

0
Madfury

Я ненавижу этот видеоплеер.

0
butcher69
1
kekeskrekes

что это...

0
Jarvis666

Да не хейтите вы их. Игрой ведь занимается молодая инди-студия, с мизерным бюджетом и малым количеством сотрудников))

-1