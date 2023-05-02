3-е крупное обновление PC Building Simulator 2 приветствует Phanteks и добавляет самый быстрый игровой процессор Intel ©

PC Building Simulator 2 от Spiral House и Epic Games Publishing сегодня получила свое третье крупное обновление, включающее множество новых компонентов и новое долгожданное партнерство с Phanteks. Обновление 1.3 также включает в себя нестандартные вентиляторы на радиаторах и бесплатную тему постапокалиптической мастерской, которая теперь доступна в вашем внутриигровом приложении Decorator.

Партнерство PC Building Simulator 2 с Phanteks включает в себя первоначальную линейку корпусов, включая Enthoo Pro 2, Eclipse G500A, Eclipse G360A и Evolv X Digital Midi. Кроме того, в обновлении представлены еще 3 новых корпуса — Y40 и Y60 Snow White от HYTE, а также Lian Li LANCOOL III, а также материнские платы B650 и специальный выпуск процессора Intel Core i9-13900 KS с гарантированным ускорением до 6 ГГц. - при условии, что он надлежащим образом охлажден.

Кроме того, игроки смогут насладиться совершенно новой функцией — нестандартными вентиляторами радиатора. Возьмите любой радиатор водяного охлаждения на стенд водяного охлаждения и выберите совместимый сменный вентилятор, чтобы действительно оптимизировать охлаждение.

Наконец, игроки могут ремонтировать компьютеры так, как будто это конец света, в бесплатной постапокалиптической теме мастерской, изобилующей баррикадами, решетками и увитыми плющом стенами — теперь это применимо в планшетном приложении Decorator.

PC Building Simulator 2 уже доступен в магазине Epic Games.