PC Building Simulator 2 12.10.2022
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3-е крупное обновление PC Building Simulator 2 приветствует Phanteks и добавляет самый быстрый игровой процессор Intel

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monk70
Новости

PC Building Simulator 2 от Spiral House и Epic Games Publishing сегодня получила свое третье крупное обновление, включающее множество новых компонентов и новое долгожданное партнерство с Phanteks. Обновление 1.3 также включает в себя нестандартные вентиляторы на радиаторах и бесплатную тему постапокалиптической мастерской, которая теперь доступна в вашем внутриигровом приложении Decorator.

Партнерство PC Building Simulator 2 с Phanteks включает в себя первоначальную линейку корпусов, включая Enthoo Pro 2, Eclipse G500A, Eclipse G360A и Evolv X Digital Midi. Кроме того, в обновлении представлены еще 3 новых корпуса — Y40 и Y60 Snow White от HYTE, а также Lian Li LANCOOL III, а также материнские платы B650 и специальный выпуск процессора Intel Core i9-13900 KS с гарантированным ускорением до 6 ГГц. - при условии, что он надлежащим образом охлажден.

Кроме того, игроки смогут насладиться совершенно новой функцией — нестандартными вентиляторами радиатора. Возьмите любой радиатор водяного охлаждения на стенд водяного охлаждения и выберите совместимый сменный вентилятор, чтобы действительно оптимизировать охлаждение.

Наконец, игроки могут ремонтировать компьютеры так, как будто это конец света, в бесплатной постапокалиптической теме мастерской, изобилующей баррикадами, решетками и увитыми плющом стенами — теперь это применимо в планшетном приложении Decorator.

PC Building Simulator 2 уже доступен в магазине Epic Games.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Эх, лучше бы над оптимизацией чуть поработали): А то там такие чудовищные фризы моментами.

0
TasmaNFeraL

Этот симулятор умудряется на 4090 фризить/тормозить/тупить, лучше бы сперва производительность подтянули...

0
DeerArchi

Может лучше хоть на 2D тянок наяривать, чем на что-то подобное??

-1