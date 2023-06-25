Этим летом на ПК и консолях появится пиксель-арт ARPG в стиле нуар Pecaminosa: A Deadly Hand ©

Испанский разработчик инди-игр Cereal Games и издатель видеоигр BadLand Publishing объявили, что их пиксельная ARPG в стиле нуар Pecaminosa: A Deadly Hand, которая представляет собой переиздание полицейского ARPG-боевика, доступного в Steam и Nintendo Switch, выйдет в цифровом виде для ПК в Steam и консолей PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch этим летом.

Эта новая версия будет включать в себя оригинальную игру, а также ее последнее DLC La Soirée, главу-эпилог, которая предлагает закрытие нескольких незаконченных тайн из оригинальной концовки.

Pecaminosa: A Deadly Hand — это ролевая игра в жанре нуар, действие которой происходит в пограничном городе между США и Мексикой, где азартные игры, коррупция и преступность являются повседневным явлением. Для Джона Соуза, бывшего детектива, пережившего лучшие времена, это идеальное место, чтобы залечь на дно и найти утешение на дне бутылки.

Джон никогда бы не подумал, что его следующая работа будет исходить от настоящего призрака. Призрак Чарли «Два ангела» является ему с заданием: захватить своих бывших соратников, чтобы добиться искупления их грехов и получить возможность пройти через врата Рая.