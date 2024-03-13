Pentiment получила поддержку 120 к/секунду на Xbox Series X и многих других улучшений

Последнее обновление Pentiment от Obsidian Entertainment принесло ряд значительных улучшений, которые были хорошо приняты игровым сообществом. Среди наиболее примечательных новых функций — поддержка 120 кадров в секунду на Xbox Series X, предлагая более плавный и захватывающий игровой процесс.

Помимо впечатляющего улучшения частоты кадров, обновление внесло ряд исправлений и корректировок, улучшающих общее качество игры. Была улучшена графика и исправлены мелкие проблемы, влияющие на игровой процесс. Патч также включает обновления пользовательского интерфейса и специальных возможностей для других версий платформы, а также опцию высокой контрастности, упрощающую навигацию в игре.

Реакция сообщества на эти улучшения была чрезвычайно положительной. Игроки выразили свое удовлетворение этими функциями, которые впервые появились на других платформах, несмотря на то, что игра была выпущена раньше на Xbox, однако игроки, опробовавшие эти дополнения, подчеркнули, насколько они обогатили возможности Pentiment. Особенно высоко оценена способность игры работать со скоростью 120 кадров в секунду, поскольку она соответствует ожиданиям этого поколения консолей.