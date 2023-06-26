Ключевые разработчики новой Perfect Dark покинули проект из-за критических разногласий с руководством Xbox ©

Игровое подразделение Xbox еще в 2020 году официально представила перезапуск знаменитой серии шутеров от первого лица Perfect Dark. Проект находится в разработке уже больше трех лет, однако кроме тизера и расплывчатых описаний мы по-прежнему ничего не знаем о самой игре. Несмотря на недавние высказывания главы Xbox Game Studios Мэтта Бути, который заявил об "играбельности" Perfect Dark, ситуация может быть критической. Разработку проекта покинули ключевые сотрудники из-за сильных разногласий с руководством Xbox.

Авторитетный аналитик Роберт Серрано, после недавних заявления Мэтта Бути, решил обновить свои данные по поводу прогресса разработки Perfect Dark. Если верить его утверждением, игра действительно находится в рабочем состоянии и существует билд, в который можно поиграть, однако ему неизвестно его качество. Как отметил Серрано, в производстве Perfect Dark вызывает беспокойство уход ключевых фигур в студии The Intiative, которая отвечает за создание игры.

Пока студия официально хранит молчание, на самом деле все это время её покидали сотрудники на ключевых позициях. В Xbox утверждают, что все уходы разработчиков были "мирными", но на самом деле их буквально вынуждали отказывать от работы, заявил аналитик. По его словам, большинство ушедших сотрудников отказалась работать над Perfect Dark из-за сильных разногласий с руководством Xbox. Компания лишила авторов творческой автономности и пытается внедрить элементы, которые многим не понравились. Как это отразиться на качестве самой игры, мы сможем узнать только после её выхода, если он когда-нибудь состоится.