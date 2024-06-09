Стали известны подробности перезапуска Perfect Dark

Сегодня на Xbox Games Showcase мы впервые увидели геймплей Perfect Dark, перезагрузку классической серии про секретных агентов. Увлекательный новый трейлер дал нам намеки на миссию секретного агента Джоанны Дарк, а затем дал нам первый взгляд на совершенно новый геймплей.

The Initiative совместно разрабатывает Perfect Dark с Crystal Dynamics и другими партнерами, входящими в состав Team Perfect Dark. Команда поделилась подробностями своего проекта.