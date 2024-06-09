ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Perfect Dark TBA
Экшен
6.7 55 оценок

Стали известны подробности перезапуска Perfect Dark

monk70
Новости

Сегодня на Xbox Games Showcase мы впервые увидели геймплей Perfect Dark, перезагрузку классической серии про секретных агентов. Увлекательный новый трейлер дал нам намеки на миссию секретного агента Джоанны Дарк, а затем дал нам первый взгляд на совершенно новый геймплей.

The Initiative совместно разрабатывает Perfect Dark с Crystal Dynamics и другими партнерами, входящими в состав Team Perfect Dark. Команда поделилась подробностями своего проекта.

  • Новый взгляд на серию, знание предыдущих игр не является обязательным требованием.
  • Сосредоточьтесь на создании интуитивной системы движения с помощью обхода и гаджетов, чтобы игроки могли выполнять миссии несколькими способами.
  • Джоанна Дарк — агент dataDyne, которая «не идеальна, но стремится такой быть».
  • Действие происходит в недалеком будущем, на Землю обрушился «Каскад», где планета «пострадала от серии экологических катастроф, сделав целые регионы непригодными для жизни человека».
  • Гиперкорпорация, известная как Core Mantis, создает решение под названием The GEN Network и развертывает его в Каире, создавая обнесенный стеной город, изолированный от внешнего мира и восстанавливающий экологический баланс.
  • Современный Каир был выбран в качестве места действия, поскольку он довольно уникален и не так часто изображается в СМИ в целом.
  • Джоанна может использовать гаджет для анализа голосов NPC и создавайте голосовые «дипфейки», чтобы обмануть системы безопасности, выдавать себя за других персонажей и отвлекать внимание.
  • Сканируйте NPC и персонажей в мире, чтобы узнать о них больше и получить помощь в достижении ваших целей.
  • Бой: в вашем распоряжении разнообразные методы, смертельные и нелетальные, ближний бой, уничтожение нескольких врагов одновременно, скрытность и т. д.
+ ещё 1 картинка
14
4
Perfect Dark
TBA
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Kenn1y

Почему они не взяли образ и костюмы из PDZ?

1
Mazaxati

Мде.... в следубщем году на презентации циферку изменять и будем ожидать в 2026 =D

1
ZackSnyder

вот так не веришь в проект, а тебя приятно удивляют...

0
antonborisov198
Джоанна может использовать гаджет для анализа голосов NPC и создавайте голосовые «дипфейки», чтобы обмануть системы безопасности, выдавать себя за других персонажей и отвлекать внимание.

Лицо Брюса Уэйна сэмаджинировали?)

-1