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Perimeter 20.05.2004
Стратегия
8.5 109 оценок

Отечественная стратегия Периметр получит переиздание в Steam

Talendor3
Новости

Стратегия Периметр была разработана компанией К-Д ЛАБ и выпущена издательством 1С в 2004 году. В свой 20 летний юбилей игра получит переиздание в Steam с рядом улучшений.

Новая версия выйдет под названием "Периметр: Legate Edition". Основные особенности Legate Edition:

Аддон Завет Императора включён в основную игру.

Есть поддержка широкоэкранных мониторов. Разрешение меняется без перезапуска игры.

Доработан мультиплеер: на некоторых картах могут сразиться более четырёх игроков, добавлены новые цвета пользователей, доступны все фреймы и технологии из базовой игры и аддона.

Улучшены текстуры и модели.

Улучшен баланс.

Есть поддержка модификаций.

Различные мелкие доработки и исправления.

Релиз в Steam состоится 21 мая в день рождения игры, скидки для владельцев оригинала не предусмотрены.

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Perimeter
20.05.2004
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