Отечественная стратегия Периметр получит переиздание в Steam

Стратегия Периметр была разработана компанией К-Д ЛАБ и выпущена издательством 1С в 2004 году. В свой 20 летний юбилей игра получит переиздание в Steam с рядом улучшений.
Новая версия выйдет под названием "Периметр: Legate Edition". Основные особенности Legate Edition:
Аддон Завет Императора включён в основную игру.
Есть поддержка широкоэкранных мониторов. Разрешение меняется без перезапуска игры.
Доработан мультиплеер: на некоторых картах могут сразиться более четырёх игроков, добавлены новые цвета пользователей, доступны все фреймы и технологии из базовой игры и аддона.
Улучшены текстуры и модели.
Улучшен баланс.
Есть поддержка модификаций.
Различные мелкие доработки и исправления.
Релиз в Steam состоится 21 мая в день рождения игры, скидки для владельцев оригинала не предусмотрены.
Вот бы метрона в стим релизнули // Егор Смирнов