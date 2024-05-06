Отечественная стратегия Периметр получит переиздание в Steam

Периметр - стратегия в реальном времени, построенная вокруг непрерывного изменения игрового ландшафта. Вам нужно захватывать территорию с помощью специальных юнитов, превращающих ее в главный энергетический ресурс, а затем окружать освоенные зоны непроницаемым силовым куполом для защиты от многочисленных агрессоров. Наряду с уникальными возможностями терраформинга и возведения защитных периметров вокруг своих территорий, в руках игрока находятся мощные нанотехнологии, позволяющие управлять группами видоизменяемых боевых юнитов. Необходимость четкого стратегического территориального планирования своих действий с учетом изменения рельефа в сочетании с тактической гибкостью оперативных боевых сил ставит достойные задачи для любого стратегомана.

Действие игры происходит в проработанной до мелочей игровой вселенной и повествует о цивилизации Исхода, покинувшей в недалеком будущем умирающую Землю в поисках нового мира. Сюжет не оставит равнодушным ни одного истинного любителя sci-fi и сделает игрока участником грандиозной экспедиции через десятки таинственных миров Психосферы, продлившейся тысячу лет и впитавшую множество событий и приключений.

Периметр нацелен на широкую аудиторию давно сформировавшегося рынка любителей RTS, но при этом игра не копирует ни один из известных продуктов, а предлагает уникальное сочетание новых принципов терраформинга и территориальной войны с уже устоявшимися канонами стратегических игр.