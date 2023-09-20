Atlus представила новый геймплейный трейлер Persona 3 Reload

Игра Persona 3 Reload выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam и Microsoft Store 2 февраля 2024 года по всему миру, и в преддверии этого события компания ATLUS выпустила третий PV-трейлер игры. Игра также будет доступна через Xbox Game Pass.
Вскоре после переезда в школу Геккокан главный герой сталкивается с "темным часом". В городе царит необычное спокойствие, люди превращаются в жуткие гробы, а сверхъестественные монстры, называемые Тенями, кишат повсюду. Когда на него нападает одна из таких теней и кажется, что все надежды потеряны, в нем пробуждается сила его сердца, его Персона. Вооружившись новой силой, он отправляется на поиски правды о Темном Часе и сталкивается с судьбой, которая его ожидает.
В сравнении с третьей - пятая часть выглядит нелепо.