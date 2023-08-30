ATLUS проведет специальную медиа-презентацию 20 сентября ©

Этот год был удачным для поклонников Persona: три последние игры основной линейки вышли на ПК, Xbox и Nintendo, готовится ремейк Persona 3. Теперь компания ATLUS, разработчик Persona, объявила о проведении 20 сентября эксклюзивного показа анимационного фильма десятилетней давности "Персона 3: Весна рождения" , после чего будет представлена новая информация об играх ATLUS на следующий финансовый год.

Об этом сообщил портал Gematsu, который подробно описал расписание мероприятия: показ, получасовой перерыв, а затем презентация, рассказывающая о таких грядущих играх от ATLUS, как Persona 3 Reload и Persona 5 Tactica. Однако поклонникам не стоит ожидать анонсов новых игр, достаточно лишь информации об играх, которые будут представлены на Tokyo Game Show на следующий день.

Количество участников мероприятия ограничено 200 человек, и желающим придется подать заявку на участие в лотерее, если они надеются быть выбранными. Проезд не оплачивается, поэтому, скорее всего, участие в мероприятии смогут принять те, кто проживает в Токио (Япония) или приедет в город на игровую выставку, которая состоится через несколько дней после показа.