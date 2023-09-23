Исследование Тартара в новом геймплейном ролике Persona 3 Reload ©

На YouTube-канале 4Gamers появился 13-минутный геймплейный ролик Persona 3 Reload, взятый из демоверсии, доступной посетителям проходящей сейчас выставки Tokyo Games Show 2023.

Ролик, полностью выполненный на японском языке, начинается с обмена шутками между персонажами, а затем с головой погружается в Тартар - огромную и таинственную башню, возвышающуюся посреди города, в котором происходит действие игры, и появляющуюся ночью в Темный час.

Внутри Тартара игроки исследуют различные процедурно генерируемые этажи. Этот элемент, оставшийся неизменным со времен оригинальной игры.

Таким образом, ролик дает нам представление о пошаговом бое Persona 3 Reload, который, как подтвердила Atlus, включает в себя некоторые элементы, полюбившиеся поклонникам Persona 5, такие как прямое управление каждым членом партии и механику "Switch", позволяющую передавать ход одного персонажа другому.

Напомним, что Persona 3 Reload будет доступна со 2 февраля 2024 года на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC. Кроме того, с момента запуска игра будет доступна в каталоге PC и Xbox Game Pass.