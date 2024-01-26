Новый геймплейный трейлер Persona 3 Reload подчеркивает боевые механики

Sega только что выпустила масштабную JRPG в виде Like a Dragon: Infinite Wealth, но буквально через несколько дней у нее на очереди еще одна. Запуск Persona 3 Reload уже не за горами, и в преддверии ее скорого релиза Atlus выпустила новый трейлер, рассказывающий о боевой механике игры.

Пошаговые бои Persona 3 Reload, конечно же, будут более чем знакомы всем, кто играл в прошлые игры. В игру вернулись такие основные приемы, как засада на врагов, чтобы получить преимущество, уничтожение врагов путем использования слабых мест и использование атак "на всю катушку".

Кроме того, новая механика под названием "Теургия" даст каждому персонажу доступ к особым, ультимативным приемам, которые будут иметь различные эффекты: от нанесения огромного урона врагам до бафов и исцеления союзников. Смотрите трейлер ниже, чтобы узнать больше подробностей.

Persona 3 Reload выйдет 2 февраля для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК. Игра также будет доступна через Game Pass. Последние слухи утверждают, что Atlus также планирует выпустить версию для Nintendo Switch 2.