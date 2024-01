По словам известного инсайдера, Persona 3 Reload и Metaphor: ReFantazio готовят к выпуску на Nintendo Switch 2

По слухам, Persona 3 Reload и Metaphor: ReFantazio выйдут на Nintendo Switch 2, или как там будет называться следующая большая консоль компании из Киото.

Информация поступила от MbKKssTBhz5, также известного как I Am Hero Too, инсайдера, который считается очень надежным, когда речь идет о продукции Atlus, учитывая, что в прошлом он очень точно предсказал анонсы Persona 5: The Phantom X, Persona 3: Reload и Persona 5: Tactica, включая подробности о DLC для последней. Короче говоря, мы говорим об информации, которую следует воспринимать с долей недоверия, но которая исходит от источника, определенно заслуживающего внимания.

Инсайдер поделился этой информацией после недавних заявлений геймдиректора Такуи Ямагучи, который сказал, что версия Persona 3: Reload для Nintendo Switch никогда не входила в планы Atlus, но компания может изменить свое мнение в будущем. По словам MbKKssTBhz5, этот комментарий звучит так:

Потому что Persona 3 Reload выйдет на следующей консоли Nintendo. То же самое касается и Metaphor.

Таким образом, возникает мысль, что Atlus ждет запуска следующей консоли большой N, чтобы сделать портирование своих грядущих флагманских игр. Гипотеза не слишком надуманная, если учесть, что компания исторически очень привязана к платформам Nintendo.

По слухам, запуск Nintendo Switch 2 должен состояться во второй половине 2024 года, что может совпасть с выходом Metaphor: ReFantazio, запланированным на осень следующего года.

На данный момент точно известно, что Persona 3 Reload будет доступна со 2 февраля на PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, а также в каталоге PC и Xbox Game Pass.