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Persona 3 Reload 13.07.2006
8 139 оценок

Знакомьтесь, Юкари Такеба, любительница такояки из Persona 3 Reload

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Gruz_
Новости

Компания Atlus выпустила новый трейлер к грядущей Persona 3 Reload, в котором представила одну из участниц игры - Юкари Такеба. Она появится в начале игры в качестве бойца отряда S.E.E.S. В бою она атакует на расстоянии с помощью лука и стрел, а ее Персона, Ио, умеет управлять ветром.

Persona 3 Reload - это ремейк, цель которого - передать и расширить впечатления от оригинальной Persona 3, улучшив геймплей, сюжет и персонажей. Главный герой попадает в школу Геккокан, где быстро знакомится с Темным Часом и Тартаром. Вскоре он вступает в группу S.E.E.S, которая стремится покончить со сверхъестественными загадками с использованием возможностей Persona.

Persona 3 Reload выйдет 2 февраля 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC (Steam и Microsoft Store). Игра также будет доступна по программе Xbox Game Pass.

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Persona 3 Reload
13.07.2006
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Aellie

Милая девочка, don't you dare look up ахахах, мило, но, блин, как же я не понимаю этот японский геймплей.)

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