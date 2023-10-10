Знакомьтесь, Юкари Такеба, любительница такояки из Persona 3 Reload ©

Компания Atlus выпустила новый трейлер к грядущей Persona 3 Reload, в котором представила одну из участниц игры - Юкари Такеба. Она появится в начале игры в качестве бойца отряда S.E.E.S. В бою она атакует на расстоянии с помощью лука и стрел, а ее Персона, Ио, умеет управлять ветром.

Persona 3 Reload - это ремейк, цель которого - передать и расширить впечатления от оригинальной Persona 3, улучшив геймплей, сюжет и персонажей. Главный герой попадает в школу Геккокан, где быстро знакомится с Темным Часом и Тартаром. Вскоре он вступает в группу S.E.E.S, которая стремится покончить со сверхъестественными загадками с использованием возможностей Persona.

Persona 3 Reload выйдет 2 февраля 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC (Steam и Microsoft Store). Игра также будет доступна по программе Xbox Game Pass.