Persona 5: The Phantom X выходит на рынок Китая в апреле 2024 года

Компания Perfect World Games объявила, что предстоящая бесплатная мобильная игра Persona 5: The Phantom X, созданная совместно с Atlus, выйдет в Китае 12 апреля 2024 года. В настоящее время нет никаких сведений о том, будет ли эта игра официально представлена западной аудитории.

Persona 5: The Phantom X разрабатывается Perfect World Games, теми же разработчиками, что и Tower of Fantasy. О глобальном релизе этой игры пока ничего не известно, но, учитывая масштаб серии Persona в последние годы, мы, вероятно, увидим ее релиз и в других регионах в какой-то момент, вопрос только в том, когда. В игре появятся совершенно новые персонажи, но, похоже, вернутся и знакомые лица. Кроме того, новые персонажи также одеты в костюмы Phantom Thief, так что корни Persona 5 сохранились.

В Persona 5: The Phantom X будет звучать новая музыка от Lyn, а количество предварительных регистраций превысило два миллиона.