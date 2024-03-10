Слух: Persona 6 готова на 95% и получит серию DLC после релиза в 2025 году

Информатор Head on the Block, ранее известный как I Am A Hero To, вернулся к своей любимой теме, предложив серию новых слухов о Persona 6. Давайте вместе узнаем, что он хочет сказать на этот раз....
Отвечая пользователю инсайдер заявил, что разработка Persona 6 готова на 95 % и что в планах SEGA Atlus запустить ее в 2025 году. По его словам, в планах также выпуск серии DLC после выхода полной версии игры, одно из которых будет содержать дополнительный сюжет и новых персонажей.
Что касается Persona 6, то сам Head on the Block уже говорил о школьном сеттинге, полуоткрытой структуре мира и более гибких социальных связях, то есть с большими возможностями для взаимодействия и меньшими временными ограничениями. Ни один из этих слухов пока не был подтвержден, поэтому лучше всего относится к этому с недоверием.
Несмотря на то, что обычно его не относят к наиболее авторитетным источникам, в прошлом он уже доказал свою осведомленность о серии Persona, заранее раскрыв информацию о Persona 5 Tactica и Persona 3 Reload, а также DLC The Answer для последней. В течение некоторого времени он также говорил о ремейке Final Fantasy 9, но подтверждения этому пока не было.
Ну и зачем релиз в 2025 году, когда 2024 пока как-то не шибко богат на релизы, а игра почти готова? А сейчас ещё имеется хайп после релиза ремейка третьей части. Выжидать целый год нет никакого смысла.
Затем, что в этом году выходит новая крупная IP от создателей Persona 3, 4 и 5. И у Atlus большие надежды на неё.
https://www.playground.ru/metaphor_refantazio
Угу, настолько крупная, что о ней толком новостей нет. Да и как могут помешать друг другу игры, которые имеют разные составляющие - одна про фэнтэзи и борьбу за трон королевства, другая симулятор школьника. Развести их в стороны на два-три месяца и всё.