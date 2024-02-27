Слух: Действие Persona 6 снова будет происходить в средней школе

О Persona 6 на данный момент известно не так уж много, все внимание приковано к недавно вышедшей Persona 3 Reload и грядущей новой IP Metaphor: ReFantazio. Однако мы знаем, что Persona 6 находится в разработке: надежный инсайдер Midori утверждает, что "все усилия" сейчас направлены на эту игру, и что Atlus не планирует выпускать больше спин-оффов, ремейков или ремастеров Persona, пока Persona 6 не выйдет на рынок.

От этого же инсайдера мы можем получить первую информацию о сеттинге игры. С момента выхода Persona 5 Royal многие призывали серию повзрослеть, надеясь, что Atlus откажется от школьного сеттинга, который был принят с момента выхода Eternal Punishment в 2000 году. К сожалению, похоже, что эти призывы могут остаться без ответа.

В ответ на желания одного из фанатов по поводу того, что в Persona 6 может быть использован сеттинг колледжа, Midori говорит: "Мы не выйдем из средней школы в этой игре", подразумевая, что игра будет иметь сеттинг средней школы, как и почти все игры серии, кроме Eternal Punishment. Учитывая это, кажется вероятным, что в игре мы будем играть за ученика, которого исключили/перевели/что-то еще из его предыдущей школы, опять же, как и во всех прошлых Persona.

Midori - довольно популярный и надежный инсайдер в сообществе Persona/Sega, точно предсказавший недавно вышедшую Persona 3 Reload, а также существование Persona 5 Tactica. Конечно, стоит отметить, что ничего из этого не было официально объявлено и всегда стоит воспринимать это с щепоткой соли, но Midori доказала свою точность в прошлом, так что у нас нет причин сомневаться в ее словах.