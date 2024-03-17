В Persona 6 будет два главных героя: мужского и женского пола; у игры черно-белая тема и она будет мультиплатформенной

Инсайдер Head on the Block поделился новой информацией касательно предстоящей Persona 6 от Atlus, релиз которой, по слухам, намечен уже на 2025-й год.

У каждой Персоны есть собственная цветовая палитра: например у Persona 3 - синяя, у Persona 4 - желтая, у Persona 5 - красная. По словам инсайдера, у шестой части будет черно-белая тема.

Так же Head on the Block рассказал, что у игры будет два главных героя: мужского и женского пола. Известно, что их имена начинаются на K и S. Оба персонажа будут играбельные, тем не менее, по его словам, больше внимания будет уделено все-таки мужскому герою.

Так же в игре будет некий студент по обмену, а к игре уже запланированы косметические дополнения, что не удивительно в случае с Atlus. Действие в игре будет разворачиваться как днём, так и ночью.

Информацию из данного слуха уже подтвердил другой надёжный инсайдер Midori. Так же он добавил, что игра действительно будет мультиплатформенной - по всей видимости, больше никаких эксклюзивных Персон для Playstation.