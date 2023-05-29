Phantom Blade Zero TBA
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Разработчик Phantom Blade Zero намекает на потенциальную версию для Xbox

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Gruz_
Новости

Одной из самых впечатляющих игр, показанных на прошлой неделе на PlayStation Showcase, была Phantom Blade Zero, предстоящая ролевая игра, анонсированная для PS5 и PC. Однако, хотя на выставке Sony анонсировала игру только для этих двух платформ, похоже, что она не привязана к этим системам.

В вопросах и ответах разработчиков, опубликованных на Discord канале игры, был задан вопрос об эксклюзивности игры для консолей. Они ответили коротко и ясно: несмотря на то, что игра была представлена только для PS5 и PC, никакого соглашения об эксклюзивности Phantom Blade Zero не существует.

"На данный момент у нас нет никакой эксклюзивности на какую-либо платформу".

Для ясности, о том, что игра выйдет на Xbox, речи пока не идет. Но вполне возможно, что игра может появиться и на Xbox, если на нее будет спрос, и если разработчики будут готовы работать с Microsoft над переносом Phantom Blade Zero на консоли Xbox.

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