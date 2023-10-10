Для стратегии Pharaoh: A New Era вышло крупное обновление с редактором миссий и многим другим ©

Поклонники игры Pharaoh: A New Era получили от разработчиков крупное обновление 1.5.0. Студия Triskell Interactive сообщила, что в свежем патче появился редактор миссий, новый контент для отдельных уровней, а также исправлено множество ошибок.

Самым главным нововведением обновления стал долгожданный редактор миссий. В этом режиме игроки смогут создавать собственные карты, а также загружать карты, созданные другими пользователями. Все созданные карты можно найти на вкладке "Мои карты".

Разработчики упоминают о возможности создания второй вкладки для более удобного управления аренами. Отдельные шаги описаны в сообщении, появившемся в Steam. Такое решение может гарантировать долгие годы активности игроков в ремейке Pharaoh, и это не может не радовать разработчиков.

Помимо редактора миссий, обновление также принесло новый контент в отдельных миссиях:

в оазисе Дункул теперь доступны башни;

в оазисе Дахла появились ювелиры.

Что касается исправления возникающих ошибок, то мы приведем лишь несколько пунктов:

исправлено ограничение на импорт/экспорт товаров торговцев;

исправлен верхний диапазон лет для событий;

улучшено завершение сражений;

исправлено использование пешеходами более длинного маршрута вместо более короткого;

исправлено появление сигналов тревоги при попадании воров в золотоносцы;

исправлены дороги в поймах рек, которые после затопления становились непригодными для использования;

добавлены новые подсказки при загрузке.

Остальные подробности вы можете найти непосредственно в анонсе от Triskell Interactive.

Напомним, что Pharaoh: A New Era вышла в феврале этого года на ПК через Steam и GOG. Ремейк Pharaoh вызывает неоднозначные отзывы - на данный момент на платформе Valve он получил более 3 тыс. обзоров, из которых менее 70% - положительные.