Хоррор Phasmophobia получит экранизацию от Blumhouse и Джеймса Вана

Феномен кооперативного ужастика Phasmophobia выходит за рамки игрового мира — студия Blumhouse, известная по М3GAN и "Чёрному телефону", объявила о начале работы над фильмом по мотивам популярной игры от Kinetic Games. В создании картины также примет участие Atomic Monster — продюсерская компания Джеймса Вана, подарившая зрителям вселенные "Заклятия" и "Аннабель".

Разработка киноверсии уже стартовала. Как подчеркнул директор Kinetic Games Дэниел Найт (Dknighter), это новый и важный этап в истории проекта:

«Мы рады объявить, что экранизация Phasmophobia находится в разработке. Мы никогда не думали, что эта инди-игра, запущенная пять лет назад, достигнет таких высот».

С момента своего релиза в 2020 году Phasmophobia превратилась в культовую игру в жанре кооперативного хоррора: более 23 миллионов копий, огромное сообщество стримеров, и уникальный игровой процесс, где игроки вчетвером исследуют заброшенные дома, школы и психиатрические больницы, пытаясь определить, с каким типом призрака они имеют дело.

Кинематографическая адаптация обещает быть максимально аутентичной, ведь за проектом стоят признанные мастера жанра. Поклонников ждёт саспенс, командная динамика, паранормальные явления и, конечно, пугающая неизвестность — всё то, за что Phasmophobia полюбили миллионы игроков по всему миру.