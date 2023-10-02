Pillars of Eternity 3 с большим бюджетом - это то, что Джош Сойер (и многие поклонники cRPG) хотели бы увидеть ©

Pillars of Eternity 3 с большим бюджетом - это определенно то, что Джош Сойер (и поклонники Xbox) хотели бы увидеть

После выхода и грандиозного успеха Baldur's Gate 3, первой cRPG с большим бюджетом, поклонники жанра задаются вопросом о возможности подобного подхода к таким играм, как Pillars of Eternity 3.

Отвечая на вопрос одного из поклонников, директор по дизайну студии Obsidian Entertainment Джош Сойер, создатель первых двух игр (а также Fallout: New Vegas и Pentiment), в шутку сказал, что он ждет, когда Xbox разрешит Pillars of Eternity 3 с бюджетом 120 млн. долл.

Похоже, он не ожидает, что это произойдет в ближайшее время. По признанию самого Сойера, продажи Pillars of Eternity II: Deadfire оказались ниже ожидаемых, поэтому Obsidian не стала сразу же делать продолжение.

Сейчас Obsidian занята воплощением мира Эоры в ролевой игре с видом от первого лица Avowed, выход которой запланирован на следующий год. Однако выдающийся успех Baldur's Gate 3, возможно, заставил сотрудников Microsoft Xbox взглянуть на ситуацию с другой стороны. Одного твита Сойера было достаточно, чтобы в сообществе начался ажиотаж: многие обсуждали возможности и просили Xbox воплотить их в жизнь. Возможно, геймдиректор-ветеран все-таки исполнит свою мечту о крупнобюджетной Pillars of Eternity 3.