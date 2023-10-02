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Pillars of Eternity 2: Deadfire 08.05.2018
8.3 444 оценки

Pillars of Eternity 3 с большим бюджетом - это то, что Джош Сойер (и многие поклонники cRPG) хотели бы увидеть

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butcher69
Новости

Pillars of Eternity 3 с большим бюджетом - это определенно то, что Джош Сойер (и поклонники Xbox) хотели бы увидеть

После выхода и грандиозного успеха Baldur's Gate 3, первой cRPG с большим бюджетом, поклонники жанра задаются вопросом о возможности подобного подхода к таким играм, как Pillars of Eternity 3.

Отвечая на вопрос одного из поклонников, директор по дизайну студии Obsidian Entertainment Джош Сойер, создатель первых двух игр (а также Fallout: New Vegas и Pentiment), в шутку сказал, что он ждет, когда Xbox разрешит Pillars of Eternity 3 с бюджетом 120 млн. долл.

Похоже, он не ожидает, что это произойдет в ближайшее время. По признанию самого Сойера, продажи Pillars of Eternity II: Deadfire оказались ниже ожидаемых, поэтому Obsidian не стала сразу же делать продолжение.

Сейчас Obsidian занята воплощением мира Эоры в ролевой игре с видом от первого лица Avowed, выход которой запланирован на следующий год. Однако выдающийся успех Baldur's Gate 3, возможно, заставил сотрудников Microsoft Xbox взглянуть на ситуацию с другой стороны. Одного твита Сойера было достаточно, чтобы в сообществе начался ажиотаж: многие обсуждали возможности и просили Xbox воплотить их в жизнь. Возможно, геймдиректор-ветеран все-таки исполнит свою мечту о крупнобюджетной Pillars of Eternity 3.

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
Boris Kodak

продолжение Tyranny, я что так многого прошу?

7
AllConforD

Tyranny, имхо, лучшее, что сделали Obsidian за последнее время, и одна из лучших из того, что они делали вообще. Шикарная, умная игра, жаль, что на неё у Майков денег точно не будет, ибо делать умные игры в наше время, корпорациям, коммерчески не выгодно.

1
TheNikolay00

Было бы круто

0
001fess

Хочется нормальной рпг от 1 или 3 лица, и не ремейк! Куда подевались хорошие разрабы?

3
Wlados3d

Почему про Тиранию забыли они? Тоже плохо продалась?

1
Lvinomord

3 часть? Ну нет, спасибо.Прошёл обе части - ничего скучнее в жизни своей не видел.Обсидиан надо асмр для сна выпускать. Это у них отлично получается.Последний Пасфайндер, несмотря на тоже местами душные моменты, гораздо бодрее играется.

-1
Микола Ларионов

На самом деле 2 часть играется бодрее первой, плюс нет загрузочных экранов первой части. Однако, переигрывать в обе части реально нет желания.

0
Drakon41k Микола Ларионов

Особенно бодро было в морской бой играть, ага.

0
NatanieLzZ

Если они этот бюджет снова потратят на игру из 90х со статичными экранами с нулевой интерактивностью и кучей графоманского текста, то не надо, спасибо

-6
TAPAKAH222

Подождите, но это ближе к оригинальным играм BG, чем-то, что выпустили Larian.)

3
Fenharell TAPAKAH222

Но сейчас не 90е

-1
NatanieLzZ TAPAKAH222

Larian сделали полнноценную игру по полной используя современное железо, сделав кучу взаимодействующих друг с другом возможностей, позволяющих решать проблемы как сам придумаешь. Зачем в 2023 году нужна очередная игра из 90х, где все что ты можешь делать это ходить по локациям без взаимодействия с окружением и говорить, а в бою только смотреть как персонажи уныло обмениваются спецэффектами и читать логи, потому что визуально ничего не видно, и вся нелинейность сугубо текстовая, а не геймплейная?

0
Lvinomord Fenharell

Полностью согласен.Сейчас вообще практически нет никакого смысла смотреть на название игры, так как все уже настолько давно поменялось и стало другим,что и концов то уже не найдешь,что там где когда то было... Главное, чтобы игра тащила и тогда нормально всё будет.

0
TAPAKAH222 Fenharell

Так и они не в 90-е их выпустили (как и с Pathfinder).

0