У ветерана CRPG есть специально выгравированные часы, напоминающие ему о том, что его недооцененная игра была хороша

Obsidian Entertainment - разработчик самых известных ролевых игр, таких как Neverwinter Nights 2, Star Wars: Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords, Fallout: New Vegas, The Outer Worlds и получившая признание критиков Pentiment. Однако есть одна игра, которой очень дорожит ключевой разработчик Obsidian, и которая изначально была одной из самых громких неудач создателей.
В X ветеран разработки RPG Джош Сойерподелился фотографией специально выгравированных часов с надписью о недооцененной игре Pillars of Eternity II: Deadfire, которую разработчик очень ценит.
Игра продавалась плохо и была большим разочарованием, потом со временем она стала продаваться хорошо, мой босс дал мне премию, и я потратил часть ее на это.
Вышедшая в 2018 Pillars of Eternity 2: Deadfire стала прямым продолжением Pillars of Eternity, хорошо принятой CRPG, которая добилась большого успеха на Kickstarter во время бума краудфандинга начала 2010-х годов. Если оригинальная игра нашла солидную аудиторию и заслужила множество похвал, то сиквел не привлек такого внимания, и после релиза он быстро канул в забвение.
После выхода игры Сойер и другие разработчики Obsidian заявили, что продолжение не имело успеха и фактически поставило серию Pillars of Eternity на паузу. Однако за годы, прошедшие с момента выхода, Deadfire стала еще одной в длинном ряду добротных игр, которые в конце концов нашли свою аудиторию. Чтобы отметить запоздалый успех игры, Сойер использовал свои роялти для покупки уникальных часов, напоминающих о достоинствах Deadfire.
Pillars of Eternity II: Deadfire, как и другие CRPG, от которых она отталкивалась, была чистой компьютерной ролевой игрой, в которой ваша партия искателей приключений отправлялась в открытое море, сочетая мечи и колдовство с пиратскими приключениями. Это тот тип сиквела, который пошел дальше концепции оригинала. Тем не менее, по независящим от разработчиков причинам, на поиски своей аудитории ушло больше времени, чем ожидалось, но Сойер благодарен за то, что это в итоге произошло.
Недавно Сойер заявил, что с радостью сделал бы Pillars of Eternity 3, если бы представилась такая возможность, но для этого необходимо, чтобы ее масштаб и бюджет соответствовали Baldur's Gate 3, что, очевидно, является невероятно сложной задачей.
Несмотря на то, что основная серия Pillars of Eternity пока что находится во льду, уникальная вселенная, созданная Obsidian, продолжит жить в другой игре. Грядущая Avowed представляет собой новый экшен во вселенной Pillars of Eternity, но с оригинальным сюжетом и новыми игровыми механиками.
игра по сабжу хорошая, хотя те же надводные битвы - полное гуавно, тематика пиратов - на любителя, а персонажи просто средние. Романсить можно всего двух баб и как-то они совсем не шедоухарт. Но вообще игра топ, хоть и местами не оправдывает ожиданий.
игра по сабжу являет собой длц к первой части, но продали, как отдельную игру
ну это вы перегибаете, она слишком здоровая для ДЛЦ
а вот тематика пиратов и рыболюдей с огнестрелом мне там не зашла
ну, я бы так не сказал, как говорится другие времена, другие нравы, по сравнению с первой частью по времени прохождения, вторая часть со всеми длц вполне вытягивает на хорошее длц.
И, да, я с вами солидарен, после Risen 2, меня от пиратской тематики блевать тянет
1. Улучшили подтянули графику, анимации и эффекты
2. Добавили систему взаимоотношений
3. Убрали просто тонны графоманского текста, который был не читабельный
4. Переработали систему заклинаний.
5. Уменьшили с 6 до 5 членов отряда.
6. Добавили всем портреты
Для меня это выглядит как полноценная новая часть, построенная на базе первой.
1. Это нормально
2. С одной стороны это хорошо, а с другой просто выбирай ответы, которые нравятся напарнику и бери его в нужные места.
3.Сударь, если вы не любите читать, это уже ваши проблемы.
4. Это +
5. Это -
6. Что есть, что нету.
По объему контента, где большинство островов высадился залутал-пробежал, основной источник дохода, это унылые морские сражение, и время затраченное на прохождение даже со всеми длц, игра выглядит, как шикарное длц с пиратской тематикой
Хорошая игра, хотя ДЛС с ареной лишнее.
Не знаю, нормальная игра, по своему интересная. Прошёл два раза за разные фракции. Пиратская тематика на любителя, но пиратов в игре сюжетно почти не навязывают, их квесты можно проигнорировать, кроме одного обязательного в начале.
Жаль пиларсы вторые, вещь неплохая хотя и вторичная, разрабатываемый Avowed вот вообще интереса и доверия не вызывает, да еще и новая гамма странная. Да и обсидиан уже далеко не та что раньше - игр уровня Нью Вегаса можно от них не ждать это точно.
А вот Джошу Сойеру, да и вообще нынешним Обсидианам большие бюджеты давать это конечно то еще безумие.
А то хорошо и хитро устроились - Мама Майкрософт дай мне денег, а если игра провалиться и не вызовет интереса... ну а мы то тут причем, дайте еще на пару новых проектов.
"Obsidian Entertainment - разработчик самых известных ролевых игр, таких как Neverwinter Nights 2, Star Wars: Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords, Fallout: New Vegas, The Outer Worlds"
NWN2 хорошая игра, для своего времени отличная, SW:KotOR 2 шикарная игра, была бы шедевром, если бы не куча вырезанного контента и недоделок, New Vegas просто эпик, единственный недостаток, маленькая карта и нету простора для исследований, а вот The Outer Worlds унылое Gовно, которое позиционировали, как фолаут в космосе, но она настолько душная, что даже нету желания поиграть за противоположную сторону.
Одна из самых скучных игр на моей памяти.Умудриться сделать такую пресную,невыразительную игру,это надо реально постараться.
Сам сделал что ли?