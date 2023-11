У ветерана CRPG есть специально выгравированные часы, напоминающие ему о том, что его недооцененная игра была хороша

Obsidian Entertainment - разработчик самых известных ролевых игр, таких как Neverwinter Nights 2, Star Wars: Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords, Fallout: New Vegas, The Outer Worlds и получившая признание критиков Pentiment. Однако есть одна игра, которой очень дорожит ключевой разработчик Obsidian, и которая изначально была одной из самых громких неудач создателей.



В X ветеран разработки RPG Джош Сойерподелился фотографией специально выгравированных часов с надписью о недооцененной игре Pillars of Eternity II: Deadfire, которую разработчик очень ценит.

Игра продавалась плохо и была большим разочарованием, потом со временем она стала продаваться хорошо, мой босс дал мне премию, и я потратил часть ее на это.

Вышедшая в 2018 Pillars of Eternity 2: Deadfire стала прямым продолжением Pillars of Eternity, хорошо принятой CRPG, которая добилась большого успеха на Kickstarter во время бума краудфандинга начала 2010-х годов. Если оригинальная игра нашла солидную аудиторию и заслужила множество похвал, то сиквел не привлек такого внимания, и после релиза он быстро канул в забвение.

После выхода игры Сойер и другие разработчики Obsidian заявили, что продолжение не имело успеха и фактически поставило серию Pillars of Eternity на паузу. Однако за годы, прошедшие с момента выхода, Deadfire стала еще одной в длинном ряду добротных игр, которые в конце концов нашли свою аудиторию. Чтобы отметить запоздалый успех игры, Сойер использовал свои роялти для покупки уникальных часов, напоминающих о достоинствах Deadfire.

Pillars of Eternity II: Deadfire, как и другие CRPG, от которых она отталкивалась, была чистой компьютерной ролевой игрой, в которой ваша партия искателей приключений отправлялась в открытое море, сочетая мечи и колдовство с пиратскими приключениями. Это тот тип сиквела, который пошел дальше концепции оригинала. Тем не менее, по независящим от разработчиков причинам, на поиски своей аудитории ушло больше времени, чем ожидалось, но Сойер благодарен за то, что это в итоге произошло.

Недавно Сойер заявил, что с радостью сделал бы Pillars of Eternity 3, если бы представилась такая возможность, но для этого необходимо, чтобы ее масштаб и бюджет соответствовали Baldur's Gate 3, что, очевидно, является невероятно сложной задачей.



Несмотря на то, что основная серия Pillars of Eternity пока что находится во льду, уникальная вселенная, созданная Obsidian, продолжит жить в другой игре. Грядущая Avowed представляет собой новый экшен во вселенной Pillars of Eternity, но с оригинальным сюжетом и новыми игровыми механиками.