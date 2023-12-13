Градостроительная стратегия Pioneers of Pagonia от создателя The Settlers вышла в ранний доступ в Steam

Pioneers of Pagonia, средневеково-фентезийная градостроительная игра от инди-студии Envision Entertainment, теперь доступна в раннем доступе на Steam. Будущие первопроходцы могут открыть для себя острова Пагонии и познакомиться с самым оживленным градостроителем в истории, с разветвленными производственными цепочками и тысячами жителей, как мирных, так и враждебных.

Pioneers of Pagonia уже доступна в раннем доступе в Steam на целых 17 языках. Что примечательно, разработчики не стали переводить свою игру на русский язык, но не стали удалять игру из российского Steam и приобрести её можно за 935 рублей.

В Pioneers of Pagonia игроки отправляются в мир бесчисленных островов, чтобы найти потерянные племена, помочь друг другу и вместе преодолеть трудности. Сборка для раннего доступа содержит более 40 типов зданий и более 70 различных товаров с разветвленными производственными цепочками для создания поселений. Все перевозки товаров, производственные процессы и открытия населения представлены в виде красивых анимаций, и за ними можно следить от начала до конца, что делает Pioneers of Pagonia доступной для всех возрастных групп.

Теперь игроки могут столкнуться с конфликтами в ранее мирном мире Пагонии. Не только переодетые воры и бандитские набеги на транспорты осложняют жизнь пионерам, но и призрачные проявления и ночные существа замышляют недоброе, превращая добродушных пагонцев в оборотней и полностью останавливая строительство. Каждому из четырех типов врагов, доступных в сборке раннего доступа, можно противостоять с помощью различных стратегий и юнитов. Дополнительные враги и юниты будут добавлены в период раннего доступа.

Особое внимание команда Envision Entertainment уделила генератору карт. Можно детально изменить все настройки - от размера острова до преобладающего ландшафта, количества и сложности врагов, а также заданий, которые предстоит выполнить. Любой уровень сложности - от спокойного, мирного пионерства до экстремальных испытаний - возможен и может быть установлен индивидуально в начале каждой новой карты. Благодаря процедурно генерируемым картам возможно бесчисленное множество вариаций и сотни часов веселья. Если игроку понравился какой-то остров, он может поделиться им с сообществом, используя уникальный ID карты.

В течение всего периода раннего доступа планируется регулярно обновлять игровой контент. В ближайшие несколько месяцев выйдут три крупных обновления, в том числе совместный кооперативный режим, расширенная статистика производства, подземная добыча и рыбацкая хижина — одно из самых популярных зданий в сообществе.