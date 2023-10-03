Новая градостроительная стратегия от создателя The Settlers получила демоверсию

Вы отправитесь в путешествие по миру бесчисленных островов и станете лидером своего народа, стремясь создать союзы с жителями других островов.

Используйте свою креативность, чтобы построить дорожную сеть и экономику. Для этого в вашем распоряжении есть более 40-ка типов зданий и более 70-ти различных товаров.

Помимо всего этого, вы также должны защитить своё население от враждебных животных, грабящих бандитов и мифических существ.