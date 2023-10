Новая градостроительная стратегия от создателя The Settlers получила демоверсию ©

Если вы с нетерпением ждете декабрьского дебюта Pioneers of Pagonia в раннем доступе, то для вас хорошие новости. Разработчики из студии Envision Entertainment выложили в Steam демоверсию этой интересной многообещающей стратегии.

Демоверсия позволяет проверить большинство основных механизмов игрового процесса и предлагает доступ к трем картам разного уровня сложности. Однако, как предупреждают разработчики, "она не соответствует качеству и масштабу финальной версии игры".

Новая работа создателя хитовой игры Settlers Фолькера Вертиха уже была опробована группой заинтересованных игроков. Судя по их отзывам, мы имеем дело с очень приятной и многообещающей стратегией. Однако это не означает, что в игре нет никаких ошибок. Напротив, по мнению тех, кто уже опробовал игру, разработчикам предстоит еще много работы, чтобы сделать проект лучше.

Вот некоторые избранные комментарии:

К сожалению, на данный момент я не могу сделать железный щит в кузнице. Индикатор всегда падает до нуля, а производство не хочет запускаться.

По сравнению с The Settlers, мне немного не хватает того уютного ощущения. Анимации все еще довольно жесткие и "нормальные", в то время как в The Settlers все имело свой шарм. Интерфейс тоже должен выглядеть более очаровательно.

Как видите, Pioneers of Pagonia по известной причине не избежит сравнений с серией The Settlers. Тем не менее, новинка не обязана выходить из этой дуэли в одиночку. Если разработчики из Envision Entertainment прислушаются к отзывам игроков и доработают игру, есть шанс, что поклонники The Settlers вновь оценят несомненный талант Фолькера Вертиха.