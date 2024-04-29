Авторы отечественного ММО-шутера PIONER показали интерфейс торговцев и рассказали о местной валюте

В ожидаемом ММО-шутере PIONER от российских разработчиков из студии GFA Games будет одеяльная система торговли. Как и во многих играх подобного жанра, игроки смогут взаимодействовать с торговцами, чтобы продать ненужные предметы и купить новое оружие, экипировку или предметы. Как будет выглядеть меню торговли в PIONER, разработчики показали в новом скриншоте шутера.
В пользовательском интерфейсе торговли PIONER узнаются некоторые черты знаменитой серии S.T.A.L.K.E.R., элементами которой вдохновлялись разработчики. Вместе с публикацией изображения в GFA Games отметили, что шутер получит полную локализацию на несколько языков сразу после релиза. Кроме того, разработчики рассказали историю формирования внутриигровой валюты — "Гексов".
Местная валюта "Гексы" изготовлена из сплава эфритана - руды, которая есть только на Тартаре. Эти деньги сложно подделать из-за их многоугольной формы, а выпускает их только Торговый Союз. Вы сможете использовать её для обмена с торговцами на просторах острова.
PIONER создается для ПК и собирается выйти до конца этого года, однако точная дата релиза шутера ещё не объявлена.
По скрину видно что еще очень долго до релиза, точно не в 2024. Пока вы выпустите игру, сто процентов интерес пропадет, выйдет куча хороших игр и даже Сталкер 2 выйдет раньше.
Баян какой то
Интерфейс как интерфейс не чего не обычного и уж точно не хуже чем в других проектах, комментаторам лишь бы зайти в PG и обосрать что ни будь, вы бы погулять сходили бы или чай с ромашкой выпейте, Интерфейс уж лучше чем во многих играх (привет от беседки)
Какая духота.
Ммошная параша
Полнейший провал, все какое-то барахло из нулевых пытаются копипастить. В этом интерфейсе очень важна РОЖА этого торгаша, за то 64х64 стафф 👍 Этому дизайнеру надо полы мыть.