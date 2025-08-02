Авторы российского MMO-шутера PIONER отметили четырёхлетие студии

Российская студия GFA Games, работающая над MMO-шутером PIONER, отпраздновала 4-ю годовщину со дня основания. Руководитель студии Александр Никитин поблагодарил сообщество за поддержку и отметил, что команда вплотную приблизилась к релизу.

По словам Никитина, за четыре года команда выросла в десять раз, а сам PIONER вошёл в топ-100 самых ожидаемых игр в Steam. Он подчеркнул, что впереди остаётся самый сложный участок разработки, но благодаря поддержке игроков и усилиям команды проект движется к завершению.

«Всем спасибо за вашу поддержку в течение этих четырёх лет! За эти 4 года наша команда из небольшой группы энтузиастов выросла более чем в 10 раз и создала проект, который уже в топ-100 самых ожидаемых игр Steam. Мы находимся на финишной прямой, и, возможно, это самый тяжёлый отрезок нашего пути к релизу. Однако благодаря вашей поддержке и усердию нашей команды я уверен, что мы оправдаем ваши ожидания.», — заявил СЕО студии.

GFA Games также напомнила, что внимательно следит за всей обратной связью от игроков, которая, по их словам, помогает двигаться вперёд и не терять мотивации.

PIONER — постапокалиптический MMO-шутер с элементами выживания, вдохновлённый советской эстетикой и атмосферой сталкерских историй. Игра всё ещё находится в разработке, но регулярно появляется в списках самых ожидаемых проектов.