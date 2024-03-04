Авторы российского MMO-шутера PIONER показали локацию "Аллоды"

Российская студия GFA Games опубликовала изображение новой локации шутера PIONER. Территория называется «Аллоды» и представляет собой парящие в воздухе куски земли.
По фигуркам людей можно оценить масштаб локации
По словам разработчиков, необычный ландшафт — результат порчи, исказившей почву. Аномальная природа локации будет полезна геймерам: там они смогут собирать скопления энергии, которые пригодятся в мире игры.
PIONER должен выйти в 2024 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В середине февраля GFA Games показала карту другой локации — «Среднеземье» — и намекнула на ее размеры.
Ждем, ждем. Оффлайн будет, это главное.
А что была инфа что типа Оффлайн режим будет или как будет работать?
Да, точно будет. Насколько я понял, остров будет разделен примерно поровну на отдельные оффлайн и онлайн зоны.
не оффлайн а ПВЕ и ПВП зоны.
Все сюжетные миссии можно выполнять одному без присутствия других игроков или с друзьями например
мне даже бабу не надо ради этой игры очень жду !!!!
А что,уже можно?