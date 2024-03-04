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Pioner 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.4 416 оценок

Авторы российского MMO-шутера PIONER показали локацию "Аллоды"

Simple Jack
Новости

Российская студия GFA Games опубликовала изображение новой локации шутера PIONER. Территория называется «Аллоды» и представляет собой парящие в воздухе куски земли.

По фигуркам людей можно оценить масштаб локации

По словам разработчиков, необычный ландшафт — результат порчи, исказившей почву. Аномальная природа локации будет полезна геймерам: там они смогут собирать скопления энергии, которые пригодятся в мире игры.

PIONER должен выйти в 2024 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В середине февраля GFA Games показала карту другой локации — «Среднеземье» — и намекнула на ее размеры.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Ждем, ждем. Оффлайн будет, это главное.

5
Юрец Одесса

А что была инфа что типа Оффлайн режим будет или как будет работать?

0
0ncnjqybr Юрец Одесса

Да, точно будет. Насколько я понял, остров будет разделен примерно поровну на отдельные оффлайн и онлайн зоны.

1
worys 0ncnjqybr

не оффлайн а ПВЕ и ПВП зоны.

0
Kitocun

Все сюжетные миссии можно выполнять одному без присутствия других игроков или с друзьями например

0
Lorenzo Lamas

мне даже бабу не надо ради этой игры очень жду !!!!

-4
Sаturnus

А что,уже можно?

0