Авторы российского шутера PIONER объявили о наборе тестировщиков

Российская студия GFA Games набирает тестировщиков для MMO-шутера PIONER. По словам разработчиков, кандидаты должны быть увлеченными игрой и болеть за ее будущее.
Геймерам, которые получат доступ к PIONER, предстоит проходить множество квестов и исследовать обширные локации. Проверять билды нужно будет по несколько раз, чтобы добиться отличного качества релизной версии игры.
Разработчики готовы помогать новичкам, но также приветствуется и опыт в тестировании других игр, например, MMORPG. О том, куда обращаться по поводу вакансии, и других деталях можно узнать в официальной группе шутера в VK.
PIONER должен выйти в 2024 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Ранее GFA Games показала, как будет выглядеть одна из необычных локаций под названием «Аллоды». На парящих в воздухе кусках земли геймеры смогут собирать особенные скопления энергии, которые пригодятся во время прохождения.
объявили...
...
и уже остановили набор :)