на главную
об игре
Pioner 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.4 431 оценка

Авторы российского шутера PIONER показали новое оружие

Simple Jack
Новости

Российская студия GFA Games опубликовала два новых скриншота MMO-шутера PIONER. Разработчики показали, как в игре будет выглядеть винтовка «Пугач» с оптическим прицелом. По словам создателей, это чудо инженерной мысли подойдет геймерам-снайперам.

Ранее GFA Games продемонстрировала, как за время разработки изменилась локация «Грибная Равнина». Также команда рассказала, что из себя будут представлять аванпосты в PIONER.

PIONER должен выйти в 2024 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Источник  
36
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Taga_m

Надеюсь игра превзойдет все ожидания и будет на первых местах на зло всем кто ждёт от него провала.

2
Banamba

Игра будет провалом. Сегодня игры конвейер состоящий из копипаст других игр. Данная игра будет такой же смесью.

0
SHTOPOR93

ура оружие из гоФвна и палок ! здравствуй фолл 4...

-9
Banamba

Игра пустышкой в итоге окажется.

-15
Nodas

Уже играли ?

0